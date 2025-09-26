Tas brīdis tuvojas! Uģis Kuģis beidzot atkal nakšņos sievas gultā
Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieku Kuģu ģimenē iezagušies pārmaiņu vēji – tā kā dēli aug, ir nolemts viņiem atdot Uģa istabu, kurā viņš līdz šim ir dzīvojis. Tā kā dzīvoklis nav bezizmēra, Uģim ir jāievācas sievas Lindas istabā, taču šīs pārmaiņas nāk ne bez pretestības.
Gatavojoties pārmaiņām, ģimene ir iegādājusies jaunu drēbju skapi, kurš sver vairāk nekā 100 kilogramu. Pēc izaicinājumiem pilnas tā nešanas uz piekto stāvu Uģis un Linda prāto par tuvāko nākotni. “Tagad, kad jaunais skapis ir nolikts vietā, mums jātiek vaļā no vecā skapja. Mēs viņu varētu pārdot, iespējams, ka “atsistu” naudu par jauno skapi. Varbūt es varu lēnā garā pārvākties uz šo istabu?” piekrišanu par ievākšanos sievas istabā jautā Uģis. “Es varētu gulēt arī šeit uz grīdas, vienkārši bērniem ir jāpierod, ka mana istaba tagad ir viņu istaba,” viņš papildina.
Tikmēr Linda ir pārliecināta, ka jāsāk ar to, ka jānopērk gulta jaunākajam dēlam Atulam un tādā veidā jāpieradina, ka viņš turpmāk gulēs citviet. “Tikai ar laiku, kad viņš pāries uz turieni, var domāt par tavu dzīvošanu šeit,” pauž Uģa sieva Linda. Kopumā viņa atbalsta ideju par gulēšanu kopā, taču no sākuma esot jāpārbauda, kā tas ir – abiem atrasties vienā gultā. “Mums tas jāpamēģina kādas piecas septiņas dienas un tad jāskatās,” saka Linda.