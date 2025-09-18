Uģis Kuģis vairs nezina, kur gulēt - bēniņos, uz tepiķīša vai pie sievas?
Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieku Kuģu ģimenē laiks nestāv uz vietas – mazākais dēls Atuls ir tā paaudzies, ka viņam laiks dzīvot kopā ar brāli, nevis gulēt kopā ar mammu. Taču ģimenes mājoklī vietas ir tikai tik, cik ir.
Uģis un Linda ķērušies pie diskusijām par to, kā iekārtot istabu dēliem un galu galā, kur gulēs tētis, jo viņš līdz šim bija vienā istabā ar vecāko dēlu. "Mēs it kā runājām, ka būtu forši dēliem savā atsevišķā telpā, lai viņi mazliet iemācās paši savākt visu, jo tas liecina, ka viņi ir pieauguši. Ka viņi saprot, ka tā ir viņu istaba," stāsta Uģis.
Turpretim ar sievu viņš pārrunā vairākus variantus: "Tētis dzīvo kopā ar dēliem, mēs šeit taisām mūku klosteri - viens variants. Bet es domāju, ka dēliem jādzīvo vieniem pašiem. Otrs - es pārvācos uz viesistabu un guļu uz maza tepiķīša. Trešais - tu pieņem mani savā istabā kā apakšīrnieku un es guļu uz grīdas, vai tu mani laid savā gultā." Linda ir nesapratnes pilna – vai tiešām pēc tik ilga laika viņi abi ir gatavi gulēt vienā istabā un gultā?