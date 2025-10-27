Meklē zēnu būtiskai lomai jaunajā latviešu seriālā
Filmas veidotāji meklē zēnu vecumā no astoņiem līdz divpadsmit gadiem nozīmīgai lomai jaunajā latviešu seriālā "Pēdējā komunisma šķiršanās".
Seriāla producenti "Tasse Film" meklē zēnu vecumā no astoņiem līdz divpadsmit gadiem un kura augums nepārsniedz 140 centimetrus nozīmīgai lomai jaunajā latviešu seriālā "Pēdējā komunisma šķiršanās". Šis projekts ir Staņislava Tokalova un Teodoras Markovas jaunākais darbs. Šie autori arī pazīstami ar populāro seriālu "Padomju džinsi".
Kā norāda producenti, zēnam iepriekšēja pieredze kino industrijā nav obligāta, taču būtiski, bērns justos brīvi un pārliecinoši kameras priekšā. Filmēšana plānota 2026. gada pirmajā pusē.
Veidotāji aicina pieteikumus ar norādi "PUIKA" sūtīt uz e-pastu: cast.personafilms@gmail.com, iekļaujot sekojošu informāciju:
- Vārds un uzvārds;
- Vecāka tālruņa numurs;
- Dzimšanas datums un gads;
- Auguma garums, apģērba un apavu izmēri;
- Fotogrāfijas – portrets un pilnā augumā;
- Video – īss, līdz 1 minūtei, stāstījums par sevi; video jāielādē kādā platformā un e-pastā jānorāda saite.
Komēdijdrāmai "Pēdējā komunisma šķiršanās" paredzētas sešas 52 minūšu sērijas. Režisori – Staņislavs Tokalovs un Linda Olte. Scenārija autori – Staņislavs Tokalovs un Teodora Markova, producente – Aija Bērziņa ("Tasse Film"), operators – Valdis Celmiņš, vēstures/scenārija izveides konsultanti – Dainis Īvāns un Toms Zariņš. Seriālu plānots pabeigt līdz 2026. gada beigām, kad arī gaidāma pirmizrāde.
Šis darbs 2024. gadā uzvarējis Latvijas Televīzijas (LTV) atklātajā konkursā par daudzsēriju filmas jeb seriāla veidošanu. Tas arī būs skatāms LTV.
Seriāls "Pēdējā komunisma šķiršanās" piedāvās oriģinālu, pašironiska humora caurvītu un traģisku divu cilvēku atsvešināšanās stāstu, kas norisinās no 1988. līdz 1991. gadam, ietverot būtiskākos notikumus Latvijas cīņā par neatkarības atgūšanu. Stāsti par neseno vēsturi, jo īpaši par mūsu brīvības apzināšanos, joprojām ir un būs aktuāli, piedāvājot mūsdienu skatītājiem aizraujošu līdzpārdzīvojuma pieredzi," skaidro LTV Filmu iepirkšanas nodaļas vadītāja Zane Valeniece.