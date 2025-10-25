RIGA IFF pasniedz balvas – apbalvoti labākie Baltijas un pasaules kino darbi
Festivāla mājvietā “Splendid Palace” pulcējot konkursu dalībniekus, pašmāju un ārzemju žūrijas, festivāla viesus un apmeklētājus, krāšņā, Gerda Lapoškas režisētā ceremonijā ...
FOTO: nosaukti RIGA IFF 2025 laureāti - galveno balvu iegūst Lietuvas filma “Viesis"
Festivāla mājvietā “Splendid Palace” pulcējot konkursu dalībniekus, pašmāju un ārzemju žūrijas, festivāla viesus un apmeklētājus, krāšņā, Gerda Lapoškas režisētā ceremonijā godalgoti Rīgas Starptautiskā kino festivāla (RIGA IFF) konkursu un nozares programmas laureāti. RIGA IFF norise turpinās arī svētdien, 26. oktobrī, kinoteātros “Splendid Palace” un “Forum Cinemas” izrādot augstvērtīgu Eiropas autorkino un šībrīža apspriestākos Holivudas pamatstraumes darbus.
Apspēlējot festivāla saukli “SEE. SHIFT. BECOME.” jeb “REDZI. MAINIES. PĀRTOPI.”, RIGA IFF apbalvošanas ceremonija, kuru arī šogad režisējis Gerds Lapoška, rosināja svinēt pārmaiņas, ko skatītājā rada izmeklēta kino pieredze. Ceremonijas vadītāja gods festivāla 12. sezonas kulminācijā tika uzticēts aktierim un režisoram Tomam Harjo, bet vakara gaitā par muzikāliem pārsteigumiem rūpējās grupa “Alejas”.
Par godalgām – mākslinieka Ervina Broka veidotajām bronzas statuetēm un balvām no festivāla atbalstītājiem “BBRental”, “BBPostHouse”, “Nafta Films”, “TV3”, "SWH", “SWH TV”, “Erica Synths”, Oulu Mūzikas Video festivāla un “Lights On” – šogad sacentās 78 kino darbi. 11 dienu garumā žūriju vērtējumam tika nodotas deviņas pilnmetrāžas filmas no Baltijas jūras reģiona, 30 īsfilmas no Latvijas un pasaules, kā arī 15 mūzikas video, kuros kustīgā attēla un mūzikas mijiedarbību atklāja Baltijas režisori un mūziķi. Tāpat apbalvošanas ceremonijā tika godināti arī festivāla nozares programmas RIGA IFF FORUM sadaļu RIGA IFF SHOWCASE un SHORT RIGA Test Screenings laureāti.
RIGA IFF 2025 laureātu saraksts:
RIGA IFF Feature Film Competition uzvarētājs – “Viesis” (Svečias), rež. Vitauts Katkus
Žūrijas komentārs: "Filmā ar patiesu empātiju atainoti varoņi ar trūkumiem, neattiecoties pret tiem kā fikcionāliem konstruktiem, bet gan kā pilnasinīgiem, elpojošiem indivīdiem. Ar gauso tempu un imersīvo struktūru tā aicina skatītāju ienākt pasaulē, kas ir reizē gan intīma, gan universāla. Izcilais operatodarbs fiksē mazpilsētas dzīves ritmu un skaistumu, kur aiz šķietami klusās virskārtas slēpjas dziļas emocionālas straumes. Tajā nav ārēja konflikta – tikai klusa, spēcīga cīņa sevī: spēja atlaist vaļā, sērot, doties uz priekšu. Ar niansētu ironiju un poētisku atturību šis darbs apliecina meistarīgu debiju un atklāj jaunu, izteiksmīgu Baltijas kino balsi."
RIGA IFF Feature Film Competition žūrijas atzinība – “Speciālā operācija” (Spetsialna Operatsiia), rež. Oleksijs Radinskis
Žūrijas komentārs: "Ar iespaidīgu vienkāršību un precizitāti šī filma neapstrādātus novērošanas kameru ierakstus pārrada par spēcīgu liecības aktu. Filmas distancētais skatiens notver lēno vardarbības notikumu attīstību, atklājot ļaunuma banalitāti. Ar detalizētu montāžu un izsvērtu skaņas dizainu filma panāk to, ka šausmas atklājas nevis vizuālā vērienā, bet gan tieši novērojumā. Tā atmasko agresijas absurdu un kalpo kā skarba liecība par cilvēka izturību un kara pēdām. "
RIGA IFF Short Film National Competition uzvarētājs – “Kur saulīte nakti guļ?”, rež. Ildze Felsberga
Žūrijas komentārs: "Apliecinot izcilu talantu vadīt aktieru ansambli, režisore savij kopā virkni izsmalcinātu vinješu. Iespaidīga studentu filma par dzīves un darba absurdu, kas atrod īsto līdzsvaru starp humoru un nopietnību."
RIGA IFF Short Film National Competition SWH skatītāju simpātiju balva – “Vērotājs”, rež. Arnis Kalniņš
RIGA IFF Short Film International Competition uzvarētājs – “Dreifējot, dienvidi” (Nan Fang Pian Nan), rež. Dī Džana
Žūrijas komentārs: "Šis poētiskais acumirklīgu saikņu portrets ar līdzjūtīgu un cieņpilnu attieksmi savij trīs perifērijā esošas dzīves. Caur zaudējuma, pārmaiņu un cerības mirkļiem filma atklāj nejaušu sastapšanos kluso spēku un cilvēka vēlmi iederēties dzīves nemierīgajā plūdumā."
RIGA IFF Short Film International Competition žūrijas atzinība – “Neliela filma par izvarošanu” (tiny film about rape), rež. Nebe Motilova
Žūrijas komentārs: "Meistarīgi un iejūtīgi veidota un izstāstīta personīgā traģēdija, kuras centrā ir piekrišanas principa tēma – tam sen jau vajadzētu būt akceptētam standartam, jo īpaši intīmajās attiecībās, nevis atstātam relatīvismā."
Kandidatūra Eiropas Kino akadēmijas balvai “Eiropas īsfilma 2027 – Prix Vimeo” – “Antigone jeb Sāras Benoljelas stāsts” (Antígona, ou a História de Sara Benoliel), rež. Fransišku Mira Godiņu
Žūrijas komentārs: "Šajā baisajā mīlestības, bēdu un solidaritātes stāstā sieviete atsakās spēlēt pēc noteikumiem. Skaisti veidoto un uzņemto filmu ar savu maigo un niansēto sniegumu iznes izcilā galvenās lomas atveidotāja."
RIGA IFF Baltic Music Video Competition uzvarētājs – “Dragas” – Lapkričio dvidešimtosios orkestras, rež. Roberts Neveckis
Žūrijas komentārs: "Mūzikas video. Mašīnas. Kur nu vēl labāks pāris. Šī gada Baltijas mūzikas video konkursa balvas ieguvējs ir spilgts un priekpilns piedzīvojums, kurā automašīnas, atkritumu tvertnes un tualetes trako provokatīvās krāsās un lauztos pikseļos, spoguļojot pankroka garu. Mānīgi vienkāršā animācija, kas piesātināta ar ne mazumu ironijas, ar savu unikālo pieeju neatvairāmi sagrāba visus žūrijas locekļus savā varā."
RIGA IFF Baltic Music Video Competition Erica Synths vecināšanas balva (skaņas efektu sintezators “Echolocator”) – “Ir par maz” – Evija Vēbere, E.V., rež Dāvis Gauja
RIGA IFF Baltic Music Video Competition Erica Synths vecināšanas balva (bungu sintezators “LXR”) – “Zeme griežas” – ANNIKA, rež. Ieva Aleksa
RIGA IFF Baltic Music Video Competition Oulu Mūzikas video festivāla veicināšanas balva – “Interval III” – Tesa, rež. Ieva Balode
Žūrijas komentārs: "Pārveidojot vienkāršu, tomēr atjautīgu grupas uzstāšanās klipu par nejauši uzietu kadru montāžu, šis neaizmirstamais video padara redzamu emociju spektru, kas pretojas verbālai izpausmei: vēsturiskās atkārtošanās radīto nemieru, ilgstošo kara traumu un nesaraujamo saikni starp pagātni un tagadni. Demonstrējot dziļu izpratni par kino materialitāti, filma ir visiedvesmojošākajā veidā uzbrukums maņām."
RIGA IFF SHOWCASE uzvarētājs (TV3 balva) – “Līgava” (The Wedding Day), rež. Marta Elīna Martinsone
Žūrijas komentārs: "Šī filma atver jaunas durvis tēmai, kas jau ir kļuvusi par ko ikdienišķu – piepeši mēs to ieraugām jaunā gaismā un pat valodā."
RIGA IFF SHOWCASE uzvarētājs (BBRental/BBPostHouse balva) – “Hardsub”, rež. Novruzs Hikmets
Žūrijas komentārs: "Šim projektam piemīt īpaša kinematogrāfiska maģija – ieraugot filmas varoni uz ekrāna, ir vēlme pavadīt laiku kopā ar viņu, pat ja nespējam paskaidrot, kāpēc."
SHORT RIGA Test Screenings uzvarētājs – "Last Days", rež. Kornēlijs Stučka
Ekspertu komentārs: "Mēs cildinām ambīcijas stāstīt stāstu ar daudzpusīgām tēmām un saturu, pārdomājot dzīves situācijas un izdarītās vai vēl neizdarītās izvēles. Filma, kas caur daudzsološa režisora prizmu piedāvā pārdomu perspektīvu par dažādām tēmām."
Latvijas lielākie kino svētki turpinās vēl līdz svētdienas, 26. oktobra, vakaram, aicinot kino cienītājus izmantot pēdējo iespēju nodoties festivāla komandas sagatavotajiem izmeklētajiem lielā ekrāna piedzīvojumiem.