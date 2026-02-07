Spānijas telpu futbolisti pēc desmit gadu pauzes triumfē Eiropas čempionātā
Spānijas vīriešu telpu futbola izlase sestdien Ļubļanā triumfēja Eiropas čempionātā, finālā ar 5:3 (3:2) pārspējot Portugāles valstsvienību.
Ar "hat-trick" Spānijas izlasē izcēlās Antonio Peress, kurš spēles 78. sekundē panāca 1:0. Viņš arī piecas minūtes pirms pamatlaika beigām ar soda sitienu guva uzvaru nesošos vārtus. Spānija uzvarējusi astoņos no 13 finālturnīriem, iepriekšējo reizi to iespējot 2016. gadā Serbijā. Tikmēr bronzas spēlē Horvātija ar Franciju pamatlaikā cīnījās neizšķirti 5:5 (2:2), bet pēcspēles sitienu sērijā ar 6:5 pārāki bija horvāti. Abām izlasēm līdz šim nebija godalgu Eiropas čempionātos.
Francijas un Horvātijas izlases spēlēja Rīgā vienā apakšgrupā un savstarpējā mačā uzvarētāju nenoskaidroja - 2:2. A apakšgrupas spēles notika Rīgā, B apakšgrupas mači norisinājās Kauņā, bet C un D apakšgrupās cīņas tika aizvadītas Ļubļanā, kas arī uzņēm divus ceturtdaļfinālus, pusfinālus un medaļu spēles. Latvijas telpu futbolisti debijā neizkļuva no apakšgrupas.
Sākotnēji finālturnīra norise bija paredzēta tikai Rīgā un Kauņā, bet Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA), izdabājot Baltkrievijai, C un D apakšgrupu uzņemšanu uzticēja Slovēnijai.