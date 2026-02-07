Noskaidroti 10 "Supernovas" finālisti, kas cīnīsies par dalību Eirovīzijā
Noskaidroti visi 10 Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) dziesmu konkursa “Supernova” finālisti, kas cīnīsies par dalību Eirovīzijā.
Sestdien, 7. februārī, LSM dziesmu konkursa “Supernova” otrajā pusfinālā tika noskaidroti atlikušie pieci finālisti, kas 14. februārī dziesmu konkursa lielajā finālā, sacentīsies par uzvarētāja titulu un iespēju pārstāvēt Latviju Starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Austrijas pilsētā Vīnē.
Finālā iekļuvuši:
- Atvara ar dziesmu “Ēnā”
- “De Mantra” ar dziesmu “Let Them”
- “ELPO” ar dziesmu “Blakus”
- Emilija ar dziesmu “All We Ever Had”
- “Kautkaili” ar dziesmu “Te un tagad”
- Krisy ar dziesmu “Take It”
- LEGZDINA ar dziesmu “Ribbon”
- Miks Galvanovskis ar dziesmu “Cruel Angel”
- Robert Ox ar dziesmu “Ravin’ At The Taj Mahal”
- TIKASHA SAKAMA ar dziesmu “#010126 CODA”
Dziesmu un izpildītāju iekļūšanu konkursa “Supernova” pusfinālā noteica LSM izvēlētā žūrija, kurā ir Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu jomas un Sabiedriskā medija pārstāvji, kā arī ārvalstu profesionāļi. Drošības apsvērumu dēļ arī šogad LSM žūrijas pārstāvju vārdus atklās tikai pēc Starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa maijā.
Izlozē noskaidrots, ka konkursa “Supernova” dziesma, kas izcīnīs laureāta titulu, Eirovīzijas konkursā izskanēs otrajā pusfinālā. Tajā kopā ar Latviju šogad piedalīsies arī Armēnija, Rumānija, Šveice, Azerbaidžāna, Luksemburga, Bulgārija, Čehija, Albānija, Dānija, Kipra, Norvēģija, Malta, Austrālija un Ukraina. Otrais pusfināls notiks 14. maijā, bet fināls – 16. maijā.
Konkursa “Supernova” fināls – 14. februārī plkst. 21.10 LTV1, REplay.lv, LSM.lv, kā arī klausāms Latvijas Radio 5. “Supernova” ir LSM organizēts dziesmu konkurss, kura mērķis ir izvēlēties Latvijas pārstāvi Eirovīzijas dziesmu konkursam. “Supernova” pirmo reizi norisinājās 2015. gadā, aizstājot iepriekšējos nacionālās atlases formātus “Eirodziesma” (2000–2012) un “Dziesma” (2013–2014).