Piecos Latvijas un Igaunijas komandu dueļos uzvaras izcīna tikai "VEF Rīga" un "Ventspils"
"Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) sestdien piecos starpvalstu komandu dueļos uzvaras svinēja tikai divas Latvijas komandas - "VEF Rīga" un "Ventspils", bet zaudējumus piedzīvoja "Rīgas zeļļi", "Liepāja" un "Latvijas Universitāte".
"VEF Rīga" viesos ar rezultātu 102:75 (33:18, 26:18, 21:27, 22:12) uzvarēja Tallinas "TalTech". Rīdziniekiem 21 punktu guva Kamau Stoukss, 16 punkti, desmit atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles bija Kērtisam Holisam, 15 punktus guva Dairis Bertāns, bet 11 punkti bija Rodrigo Būmeisteram. Talliniešiem 22 punktus guva Sīms Posts.
Savukārt "Ventspils" izbraukumā ar rezultātu 84:80 (15:25, 33:19, 14:26, 22:10) pārspēja "Keila" komandu. Ventspilniekiem 21 punktu guva un 12 bumbas zem groziem izcīnīja Braients Tomass, 20 punkti un astoņas atlēkušās bumbas bija Āronam Džonsonam-Kešam, bet 15 punktus iemeta Artūrs Ausējs. "Keila" vienībā 78 punktus guva pamatpiecinieka spēlētāji, un rezultatīvākais ar 22 punktiem un 14 atlēkušajām bumbām bija Kvions Bērnss.
Vienīgajā Latvijā notikušajā spēlē "Rīgas zeļļi" mājās ar rezultātu 70:92 (16:14, 19:29, 23:27, 12:22) zaudēja Tallinas "Kalev"/"Cramo". Rīdziniekiem Frenkijs Fidlers guva 16 punktus un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, Jānis Bērziņš šajos statistikas rādītājos iekrāja 15+8, bet Rodijs Mačoha - 11+8. Pieteikumā bija arī valsts aizsardzības dienestu sākušais Juris Vītols, kurš gan nedevās laukumā. Pretiniekiem 18 un 17 punkti bija Mertam Rozentālam un Hugo Tomam, bet Anrijs Miška iemeta 13 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas.
"Liepāja" izbraukuma spēlē ar rezultātu 77:87 (17:31, 16:16, 16:25, 28:15) zaudēja turnīra līderei "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits". Liepājniekiem 15 punktus guva Ksavjers Dasels, 14 punkti bija Iļjam Kurucam, 12 punktus iemeta Edvards Egle, pa desmit guva Helmuts Petrovičs un Henriks Bajārs, desmit atlēkušās bumbas bija Kristianam Feierbergam, bet astoņas rezultatīvas piespēles atdeva Emīls Krūmiņš. Tartu komandā rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Markus Ilvers.
Visbeidzot LU pretinieku laukumā ar 71:72 (14:21, 24:19, 21:12, 12:20) piekāpās Pērnavas "Transcom". LU komandā Stailss Trinitijs guva 21 punktu un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, Francis Neilands šajos rādītājos iekrāja 16+8, Rūdis Donis - 14+9, Artūrs Kazāks guva 12 punktus, bet Mārtinš Piternieks izcīnīja desmit bumbas zem groziem. Pērnaviešiem 16 punkti bija Devonam Herisam.
Tartu komanda ar 19 uzvarām 21 spēlē ir turnīra līdere, tālāk ar uzvaru un zaudējumu bilanci 16-4 seko "VEF Rīga", aiz kuras ar 15-5 ir "Ventspils" un "Rīgas zeļļi". Tālāk ar 14-6 atrodas "Kalev"/"Cramo" un "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", 14-7 ir "TalTech" kontā, bet labāko astoņnieku ar bilanci 10-11 noslēdz "Ogre", no kuras par vienas uzvaras tiesu atpaliek Pērnavas klubs (10-12).
"Liepāja" ar 4-16 ir 11. vietā, bet LU ar 3-17 ieņem pirmspēdējo, 13. pozīciju. LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā. Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".