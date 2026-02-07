Gulbei uzvara Francijā, Skujam zaudējums Vācijā, Kurucam - Spānijā
Gulbes Lionas ASVEL izcīna uzvaru
Latvijas basketboliste Aleksa Gulbe sestdien guva 14 punktus Francijas čempionāta mačā, viņas pārstāvētajai Lionas ASVEL izcīnot uzvaru. Lionas basketbolistes mājās ar 86:75 (22:17, 22:23, 21:15, 21:20) uzveica Buržas "Tango", kas ir turnīra līdere un šosezon spēlē FIBA Eirolīgā.
Gulbe 28 minūtēs un 28 sekundēs grozā raidīja trīs no sešiem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un divus no trīs soda metieniem, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, pieļāva vienu kļūdu, bloķēja vienu metienu, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+13) un iekrāja 11 efektivitātes koeficienta punktus. Par Gulbi rezultatīvāka uzvarētāju rindās bija Žasmīna Žodija, kura guva 19 punktus. Pretiniecēm 18 punkti un 12 atlēkušās bumbas bija Kariatai Diabī.
ASVEL ar sešām uzvarām 17 spēlēs ieņem devīto vietu 12 komandu vidū. Pagājušajā sezonā Lionas ASVEL Francijas čempionātā pamatturnīru noslēdza septītajā vietā, bet izslēgšanas spēlēs nepārvarēja pirmo kārtu, par čempionēm kļūstot Mondemarsānas "Landes" basketbolistēm.
Kuruca "Rio Breogan" piedzīvo zaudējumu
Latvijas basketbolists Artūrs Kurucs sestdien guva astoņus punktus Spānijas augstākās līgas (ACB) spēlē, Lugo "Rio Breogan" zaudējot latvieša iepriekš pārstāvētajai Mursijas UCAM, kuru vada Latvijas valstsvienības treneris Sito Alonso. "Rio Breogan" mājās zaudēja ar rezultātu 95:106 (24:29, 22:27, 27:27, 22:23).
Kurucs šajā spēlē 22 minūtēs un 58 sekundēs izpildīja pa trīs divpunktu metieniem un tālmetieniem, realizējot pa vienam no katra, kā arī iemeta visus trīs soda metienus. Latvieša rēķinā bija arī piecas atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, trīs kļūdas, viena piezīme, divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi, negatīvs +/- rādītājs (-4) un 11 efektivitātes koeficienta punkti. Mājiniekiem 20 punkti un astoņas atlēkušās bumbas bija Danko Brankovičam, bet uzvarētājiem 24 punktus guva Devonte Keikaks.
Svētdien Mārča Šteinberga pārstāvētā Manrezas "Baxi" viesosies pie "Lleida" komandas, bet Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" - pie "Gran Canaria". Turnīra līdere ar 16 uzvarām 18 mačos ir Madrides "Real", kuras rindās šosezon spēlējis Gunārs Grīnvalds, UCAM ar 13 panākumiem 19 cīņās ir trešā, "Baskonia" 11 uzvarām 17 mačos ir sestā, "Rio Breogan" ar astoņām uzvarām 19 cīņās ir 11., bet "Baxi" septiņiem panākumiem 18 dueļos atrodas divas pozīcijas zemāk. Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".
Skujas Ludvigsburgas "Riesen" piekāpjas Bambergas "Brose"
Latvijas basketbolists Toms Skuja sestdien Vācijas bundeslīgas spēlē atzīmējās ar septiņām rezultatīvām piespēlēm, taču viņa pārstāvētā Ludvigsburgas "Riesen" komanda cieta zaudējumu. "Riesen" mājās ar 74:86 (18:20, 10:30, 18:17, 28:19) zaudēja Bambergas "Brose".
Skuja laukumā pavadītajās 23 minūtēs guva trīs punktus, realizējot vienu no trīs tālmetieniem. Viņa kontā bija arī trīs atlēkušās bumbas, viena pārtverta bumba, divas kļūdas, četras piezīmes un desmit efektivitātes koeficienta punkti. Mājiniekiem 22 punktus guva Stefans Smits, bet pretiniekiem 20 punkti bija Ibi Votsonam. "Riesen" ar desmit uzvarām 18 spēlēs turnīra tabulā atrodas septītajā pozīcijā.