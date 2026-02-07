Sniega parks radošās rūpnīcas “Veldze” pagalmā
Sestdien, 7. februārī, radošās rūpnīcas “Veldze” pagalmā Rīgā, Matīsa ielā 8, uz vienu dienu tika izveidots pilsētas sniega parks.
Novadu ziņas
Šodien 00:00
FOTO: sportisti un rīdzinieki jūsmo par sniega parku, kas uz vienu dienu tapis Rīgā
Sestdien, 7. februārī, pasākuma “Backdoor Market Snow Day” ietvaros, radošās rūpnīcas “Veldze” pagalms Rīgā uz vienu dienu pārtapa par ziemas sporta laukumu.
Pasākumā norisinājās snovborda un frīstaila slēpošanas sacensības un pasākums pulcēja gan ziemas sporta pārstāvjus, gan skatītājus. Sportistu priekšnesumos tika vērtēta triku sarežģītība, tehnika un stils, piedāvājot dinamisku un vizuāli iespaidīgu pieredzi arī skatītājiem.
Dienas gaitā apmeklētājus priecēja ne tikai sacensības, bet arī DJ uzstāšanās, "Street food" zona, kā arī vakara ballīte pie “Backdoor Market” veikala. Pasākums tika īstenots ar Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma programmas “Atbalsts komersantiem publisku pasākumu rīkošanai” finansiālo atbalstu un bija bez maksas.