Sporta cīņas turnīrs "Fightball Show II"
Dramatiski noslēdzies sporta cīņas turnīrs "Fightball Show II", kur finālā "Latvijas sporta cīņu federācija" ar 7:6 pāspeja "Taigar Fighting".
FOTO: dramatiski noslēdzies "Fightball Show II" fināls. Kambala mača laikā paliek bez biksēm
"Latvijas sporta cīņu federācijas" labā uzvaras grozu guva olimpiskais čempions 3x3 basketbolā Edgars Krūmiņš. Tikmēr "Taigar Fighting" rindās startēja arī komandas treneris un bijušais baskebolists Kaspars Kambala. Jāteic, ka viņš mača laikā piedzīvoja kādu neveiklu brīdi, kad cīņas laikā Kambala tika nogāzs uz zemes un sportists palika bez biksēm.
Neveikls brīdis: Kaspars Kambala "Fightball Show II" spēlē paliek bez biksēm... pic.twitter.com/Lk06AHfwF7— Sportacentrs.com (@Sportacentrs) February 7, 2026
Pusfinālā "Taigar Fighting" ar 7:5 pārspēja "LTU Wrestling" komandu, ko trenē zināmais lietuviešu MMA cīkstonis Dominiks Dirkštis. Bet "Latvijas sporta cīņu federācija" pusfinālā mērojās spēkiem ar regbija klubu "Livonia", ko pārspēja ar rezultātu 9:4.