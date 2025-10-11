Šovakar uz Smilteni! Līdz trijiem naktī varēs izlustēties Lielajā rudens festivālā
Šovakar Smiltenes novada Kultūras centrā no pulksten 21 līdz trijiem naktī notiks Smiltenē nebijis pasākums – lielais rudens festivāls, kurā uzstāsies vietējās grupas “Ceļojums”, “Propelleris”, “Palsa”, kā arī “Bruģis” no Madonas, bet starplaikos spēlēs dīdžeji DJ Blanco un DJ Gustavchix, vēsta izdevums "Ziemeļlatvija.lv".
Kopš Smiltenē vairs nenotiek ikgadējie grupas “Apvedceļš” rīkotie vērienīgie šlāgerfestivāli, lieli pasākumi – faktiski koncerta un balles apvienojums, kuros spēlētu vietējās grupas un viņu draugi, – pilsētā bijuši ļoti maz, taču šī varētu izveidoties par Smiltenes tradīciju.
Pēdējais lielākais bija Smiltenes grupas “Ceļojums” desmit gadu jubilejas svētki Jāņukalnā, kas pandēmijas ierobežojumu dēļ notika ar laika nobīdi – 2021. gada vasarā, nevis 2020. gada oktobrī, kā sākotnēji bija plānots.
Tagad grupa “Ceļojums” lielajā rudens festivālā svinēs 15 pastāvēšanas gadu jubileju un arī sola izpildīt savu jaunāko dziesmu “Ceļš uz mājām” (mūzika Kaspars Maks, vārdi Kaspars Maks un Oskars Deigelis).
“Ja apmeklētība būs laba, tad lielais rudens festivāls var kļūt par labu tradīciju,” sarunā ar “Ziemeļlatviju” izteicās Smiltenes grupas “Ceļojums” mūziķis Jānis Krūmiņš.
Lielo rudens festivālu rīko Smiltenes novada Kultūras centrs sadarbībā ar grupu “Ceļojums”. “Grupai šis ir īpašs – 15 gadu jubilejas gads. Ir prieks, ka mums ar viņiem izveidojusies brīnišķīga sadarbība. Vēlamies parādīt, ka Smiltenē viss notiek, pie mums ir jauki un šurp var braukt cilvēki arī no tālākas apkārtnes. Ļoti piedomājām par šo pasākumu, ‒ Smiltenes rudens tirgū pat iepriekš bija maza performance, kurā uzstājās “Ceļojums”. Interesants būs arī festivāla formāts, ‒ dīdžejs DJ Gustavchix spēlēs ārā, uz Kultūras centra balkona. Grupas un otrs dīdžejs uzstāsies lielajā zālē, bet mazajā zālē būs galdiņi, darbosies bārs,” stāsta Smiltenes novada Kultūras centra vadītāja Inese Priedīte.
Saistībā ar lielo rudens festivālu jaunu vides objektu, tiesa, īslaicīgu, aizvadītās nedēļas nogalē ieguva Smiltenes pilsētas centrs, ko ne viens vien smiltenietis novērtēja atzinīgi. Ar ķirbjiem un citu rudens ražu piepildītie zirga pajūga rati un simboliskās koka kāpnes reklamēja gan lielo rudens festivālu, gan rudens tirdziņu. Vides objekta idejas un dizaina autore ir Smiltenes novada pašvaldības Smiltenes pilsētas Saimniecības pārvaldes ainavu arhitekte Una Raiskuma. Kāpnes un simbolisko afišu koka pamatnes pagatavoja pilsētas Saimniecības pārvaldes darbinieks Ervins Kalniņš, kokgrebumus izveidoja Smiltenes uzņēmums “ITS Tehnoloģijas”. Savukārt zirga rati ir uz laiku aizdots privātīpašums.
Sarunā ar “Ziemeļlatviju” Una Raiskuma skaidroja, ka šis vides objekts kopumā bija apskatāms tikai īslaicīgi un drīz no pilsētvides pazudīs pavisam, jo ratus nedrīkstēja saliedēt, savukārt ķirbji jāglābj no rudens salnām.
Visi aicināti jestri pavadīt laiku Smiltenē!