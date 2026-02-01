Baiba Sipeniece-Gavare un cepures
Cilindrs, fascinators un šļobenes - Baibas Sipenieces cepuru azarts. FOTO
Radio balss un raidījumu vadītāja Baiba Sipeniece-Gavare saka - ieraugot sev tīkamu cepuri, viņai “aiziet širmis ciet” un tā tiek iegādāta, pat neprātojot, kur tiks vilkta.
Kad Baiba nopērk jaunu cepuri, tad arī tiek piemeklēta atbilstoša kleita. Nu viņa var lepoties ne tikai ar krāšņu un bagātīgu tērpu kolekciju, bet arī cepuru klāstu. Tās radījuši pašmāju dizaineri, tās iegādātas apģērbu veikalos, tās atceļojušas no ārzemēm. Šis aksesuārs kļuvis par teju vai neatņemamu Sipenieces-Gavares garderobes sastāvdaļu.
Dažnedažādu formu un stila cepures ir Baibas Sipenieces-Gavares vizītkarte. Baiba atzīst, ka bieži vien ar aksesuāriem, to skaitā cepurēm, var izglābt diezgan bezcerīgu situāciju, un ierastais tērps izskatās pavisam citādi.
Lūk, dažas no Baibas pērlēm!
Ar kolēģi Jāni Romanovski TV3 klientu ballītē. Baibai galvā smalka itāļu cepure. Vairākas reizes tepat Rīgā, ejot garām veikalam un skatlogā redzot šo cepuri, Baiba spriedusi, ka par tik lielu naudu jau nu to neiegādāsies. Taču beigās tomēr ļāvusies kārdinājumam un to nopirkusi. Šī cepure maksājusi aptuveni 350 eiro.
Sipeniecei-Gavarei ir multimākslinieka Kašera radītās galvassegas, kas laika gaitā viņai kļuvušas par ļoti mīļām. Kašera cepures ir ar rokām darinātas no simtprocentīgas truša vilnas. Savukārt ar krāšņo jaku Baiba apmeklējusi gan saviesīgus pasākumus, gan bija redzama, vadot TV šovu "Saimnieks meklē sievu".
Drēgnākos laikapstākļos cepure pilda pat vairākas funkcijas – gan silda, gan lieliski papildina TV un radio personības vizuālo tēlu.
Baibai romantiska berete, bet skatuves kolēģim Normundam Jakušonokam galvā naģene.
Baibas kolekcijā ir četras cepures, ko ar rokām pinusi latviešu modes dizainere Ingrida Vigovska. Ar šo meistari Baiba iepazinusies kādā no fotosesijām, un viņai tik ļoti iepatikušās šīs cepures, ka iegājusi azartā, tās iegādājoties vairākas.
Kleitai ar meksikāņu motīviem lieliski iet klāt Kašera darinātā cepure.
Baibas cepuru kolekcijā ir arī vienkāršas “šļobenes”.
Melnajam tērpam pieskaņots elegants cilindrs.
Sievišķīgi eleganta galvasrota – fascinators ar spalvām kā vēdeklis.