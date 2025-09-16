Par precētu vīru atkal kļuvis Jānis Zuzāns
Laulības saitēm šomēnes vienojušies uzņēmējs un mākslas mecenāts Jānis Zuzāns un viņa mīļotā Ilze Grinberga.
Kā vēsta datubāzē "Lursoft" pieejamā informācija, abi apprecējušies Cēsu novada dzimtsarakstu nodaļā 2. septembrī, dienu iepriekš reģistrējot laulāto mantisko attiecību līgumu. Tajā teikts, ka "katrs no laulātajiem patur viņam pirms laulības noslēgšanas piederējušo kustamo, nekustamo mantu un finanšu līdzekļus, kā arī laulības laikā iegūto kustamo, nekustamo mantu un finanšu līdzekļus, un drīkst tos lietot un ar tiem rīkoties neatkarīgi no otra laulātā piekrišanas".
Dažas dienas pēc kāzām - 5. septembrī - jau laulāta pāra godā Jānis un Ilze izgāja sabiedrībā, Dailes teātrī apmeklējot "NACHTLAND" pirmizrādi.
Teātra cienītāji satiekas Toma Treiņa iestudējuma “Nachtland” pirmizrādē
Dailes teātrī pirmizrādi piedzīvoja režisora Toma Treiņa iestudējums "Nachtland".
2021. gadā pēc kopdzīves 40 gadiem Jānis Zuzāns šķīrās no sievas Dinas. “Covid-19 pandēmija un esošā situācija valstī mūsu attiecības nav saudzējusi,” tā lēmumu šķirties toreiz skaidroja Zuzāni. Plašāk par to pāris sākotnēji nerunāja, līdz savu viedokli pauda Dina. Un atklāja – kopdzīve pārtraukta pēc tam, kad viņa uzzinājusi par vīra sānsoļiem: “Kad uzzināju par šo sievieti, no nākamās dienas mēs ar Jāni dzīvojām šķirti. Par to mēs vairs nerunājam. Man ir pašlepnums un noteikums sev – par to nevienam neko nestāstīt.” Drīz pēc šīs intervijas Zuzāns arī vairs nevairījās sabiedrībā iziet ar savu jauno mīļoto – stilisti Ilzi Grinbergu no Tukuma. Savukārt Dinas jau vairs nav šaisaulē.
Sveicam Jāni Zuzānu ar šo nozīmīgo dzīves pavērsienu un arī šodienas dzimšanas dienā! Bet vairāk par pāra attiecībām lasiet žurnālā "Kas Jauns", kur netrūkst arī citu interesantu ziņu!