Zelenskis nosauc divus jautājumus, kurus uzdos Putinam
Iespējamās sarunas laikā ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aktualizētu jautājumu par teritorijām un kara cēloņiem. Par to viņš pastāstīja intervijā televīzijas kanālam "Fox News".
Ukrainas līderis atzina, ka jau ir apspriedis šo tēmu sarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. "Es uzskatu, ka tas ir svarīgi. Un es par to runāju ar prezidentu Trampu. Jautājums par teritorijām, jautājums par šī kara iemesliem — kāpēc viņš mūs okupē," uzsvēra Zelenskis.
Zelenskis uzsvēra, ka viņam nav vēlmes sazināties ar Putinu, jo viņš to uzskata par savu ienaidnieku. Tomēr atzina, ka šāds dialogs varētu būt noderīgs.
"Es domāju, ka būtu lietderīgi ar viņu (Putinu) runāt, nevis tāpēc, ka es to gribētu. Es negribu ar viņu runāt. Viņš man ir ienaidnieks. Taču es uzskatu, ka ir svarīgi ar viņu runāt tikai viena iemesla dēļ — mums ir jāsaprot, ka mēs nevēlamies trešo pasaules karu no Krievijas puses," sacīja Zelenskis.
Prezidents uzsvēra, ka starp viņu un Putinu pašlaik pastāv savstarpēja neuzticēšanās. Zelenskis ir pārliecināts, ka Krievijas diktatora patiesais mērķis bija pilnīga Ukrainas okupācija.
"Es domāju, ka viņa mērķis bija visas mūsu teritorijas, visas valsts okupācija. Un es patiešām vēlos dzirdēt un redzēt, ka viņš vairs neatnāks," noslēgumā sacīja prezidents.
Kā ziņots, ASV prezidenta Donalda Trampa un Volodimira Zelenska tikšanās varētu kļūt par soli pretī pirmajai tiešajai telefonsarunai starp Ukrainas prezidentu un Vladimiru Putinu vairāk nekā piecu gadu laikā.
Pēc diplomātiskajās aprindās esošu avotu teiktā, iespēja tieši sazvanīties Zelenskim un Putinam tiek uzskatīta par būtisku izrāvienu miera sarunu sagatavošanā.