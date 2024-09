Māksla, sieviete un... atriebība?! Miljonāri Jānis Zuzāns un Ainārs Gulbis "saiet ragos" gleznu un naudas dēļ

“Maijas Tabakas glezna nav iegādāta no Gulbja šķirtās sievas Vinetas, to pirku no citiem. Viņš tajā mirklī bija sagājis kopā ar savu jaunības mīlestību Unu un par visām varītēm vēlējās to bildi iegūt. Turklāt nemaksājot par to pilnīgi nemaz! Es viņam teicu: “Paga, es no tevis visu iegādājos un samaksāju; tad ņem un iegādājies šo gleznu no manis!” Viņš sacīja, ka nemaksāšot.” Varbūt Zuzāna nosauktais cipars bija par lielu? “Nē. Viņš uzskatīja, ka mans pienākums ir viņam to dāvināt! Turklāt viņš gribēja, lai dāvinu gan šo Unas portretu, gan arī vēl divus sarkanus man piederošus Ilmāra Blumberga darbus. Teicu – paldies, bet nē!” smejot saka Jānis Zuzāns, paužot pārliecību: “Viņš vienkārši grib atriebties, kaitēt manai reputācijai. Par kolekciju 2016. gadā miljonu es viņam samaksāju skaidrā naudā, jā! Viņš pats gribēja, lai darījums notiek skaidrā naudā!”