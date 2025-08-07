84 gadu vecumā mirusi Breda Pita mamma
84 gadu vecumā mirusi Holivudas zvaigznes Breda Pita mamma Džeina Eta Pita – bijusī skolēnu atbalsta speciāliste skolā. Sēru vēsti apstiprināja viņas mazmeita un Breda brāļa Daga meita Sidnija, kas emocionālā ierakstā trešdien paziņoja par vecmāmiņas došanos mūžībā.
"Neviens no mums vēl nebija gatavs tevi palaist," raksta Breda Pita jaunākā brāļa Daga meita Sidnija, "bet doma, ka Tu tagad beidzot vari brīvi dziedāt, dejot un gleznot, padara to nedaudz vieglāku."
Breda Pita mamma Džeina Eta Pita
"Ja jūs pazināt mūsu vecmāmiņu, jūs zinājāt, ka viņai bija plaša sirds. Viņa ļoti rūpējās par visiem un visu – bez jautājumiem un nosacījumiem. Viņa man iemācīja gleznot, būt stiprai, vadīt ar laipnību, mīlēt Jēzu visās dzīves situācijās un atrast prieku pat visniecīgākajās lietās. Viņa izgudroja visjautrākās spēles, lai mūs sasmīdinātu, ticēja taisnīgumam, citus vienmēr lika pirmajā vietā un darīja labu, jo tā bija pareizi.”
Sidnija arī atzīmēja, ka Džeina spēja izsekot līdzi visiem 14 mazbērniem, neaizmirstot ne par vienu. "Viņas mīlestībai nebija robežu, un ikviens, kurš viņu satika, to sajuta," raksta Sidnija.
"Es nezinu, kā dzīvot tālāk bez viņas. Bet es zinu, ka viņa ir šeit – katrā otas vilcienā, katrā laipnā žestā, katrā kolibri spārnu vēzienā. Viņa bija mīlestība tās vispatiesākajā izpausmē. Mēs esam patiesi svētīti, ka viņa bija ar mums un mūs mīlēja, kamēr augām, un es zinu — viņa turpina dzīvot katrā no mums.”
Par Džeinas aiziešanu sēro viņas vīrs Viljams Alvins Pits, trīs bērni un 14 mazbērni. Dēls Dags kopā ar sievu Lizu ir vecāki Sidnijai, Landonam un Rīganai; savukārt meita Džūlija kopā ar vīru Skotu Nīlu ģimenē audzina Kalebu, dvīnes Džoziju un Railiju, kā arī adoptētos dēlus Keidenu un Krūzu.
Breds Pits ir sešu bērnu tēvs. Kopā ar šķirto sievu Andželinu Džoliju viņam ir trīs biolģiski bērni – Šilo (19) un dvīņi Vivjena un Nokss (17), kā arī trīs adoptēti bērni – Medokss (24), Pakss (21) un Zahara (20).
Kopš 2016. gadā notikušā konflikta privātajā lidmašīnā, pēc kura Andželina iesniedza šķiršanās prasību, Breda attiecības ar bērniem ir ļoti atsvešinātas. Vairākas no atvasēm pat oficiāli atteikušās no tēva uzvārda. Avoti jau iepriekš izdevumam “Daily Mail” bija izteikušies, ka aktiera vecāki ir “ļoti sarūgtināti”, jo nav redzējuši Breda bērnus jau astoņus gadus.
Džeina apprecējās ar Viljamu Pitu 1962. gadā. Viņš bija kravas pārvadājumu uzņēmuma īpašnieks. Gadu vēlāk, 1963. gadā, piedzima nākamais “Oskara” balvas laureāts Breds (tagad 61). 1966. gadā pasaulē nāca Dags un 1969. gadā Džūlija. Ģimene dzīvoja Springfīldā, Misūri štatā.
Lai gan Džeina un Viljams lielākoties izvairījās no sabiedrības uzmanības, laiku pa laikam viņi pievienojās Bredam uz sarkanā paklāja. Viņi bija līdzās dēlam un viņa partnerei Andželinai Džolijai 2012. gada “Oskara” balvu ceremonijas vakarā. Savukārt 2014. gadā viņi kopā ar Bredu un trīs viņa bērniem apmeklēja Andželinas filmas “Unbroken” pirmizrādi, kad pati Džolija nevarēja uz to ierasties vējbaku dēļ.
Džeina toreiz sacīja: "Mēs esam ļoti lepni par Andželinu. Tas ļoti daudz nozīmē mūsu ģimenei, īpaši mazbērniem. Mēs viņu mīlam no sirds." Arī Džolija savulaik publiski izteikusi atzinīgus vārdus par Breda vecākiem, slavējot, cik sirsnīgi tie pieņēmuši viņas adoptētos bērnus. “Kad es viņus pirmoreiz satiku, man bija divi adoptēti bērni no citām valstīm, un es nezināju, kā viņi reaģēs," stāstīja Džolija. "Bet viņi bija vienlīdz mīloši arī pret viņiem."
Šā gada jūnijā, viesojoties programmā “Today”, Pits pieminēja savu mammu, sakot: "Sveiciens manai mammai, kas skatās šo pārraidi katru rītu. Džeina Pita, mīlu tevi, mamm!" Sakot šos vārdus viņš nosūtīja gaisa skūpstu un pamāja kamerā.
2019. gadā Breds kopā ar brāli un māsu ziedoja miljonu ASV dolāru onkoloģijas centra atvēršanai bērnu slimnīcā Springfīldā – par godu mammai.