VIDEO: Diāna Zande stāsta, kāpēc joprojām nav precējusies ar savu Juri: "Es jau 26 gadus esmu līgava!"

“Mani bildināja 1998. vai 1999. gadā. Es jau 26 gadus esmu līgava! Mēs neesam apprecējušies. Sākumā tas bija mans apzināts lēmums, jo man to nevajag. Gāja gadi, šis jautājums kļuva aktuālāks, bet tad atkal noplaka. Noteikti, ka mēs to aktualizēsim no jauna un kaut kad arī apprecēsimies, bet tas nav pats svarīgākais,” stāsta Zande.