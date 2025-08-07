112
Šodien 09:40
VIDEO: smaga avārija uz Dienvidu tilta - notikuma vietā strādā glābēji un mediķi
7. augusta rītā uz Dienvidu tilta Rīgā notikusi smaga avārija. Par notikušo ziņo aculiecinieki.
Valsts policijā informē, ka šodien ap pulksten 08.30 Rīgā, uz Dienvidu tilta (Bukaišu iela) notik divu automašīnu sadursme.
Negadījuma vietā satiksme ir apgrūtināta virzienā uz centru un operatīvie dienesti strādā notikuma vietā.
Negdījumā, iespējams, ir cietušie, bet par to vēl tiks precizēta informācija.