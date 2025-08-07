"Par kādu privātumu mēs runājam?" Kamēr latvieši baidās no VID izspiegošanas, piekļuve viņu datiem jau sen ir atvērta
Latvijas Valsts ieņēmumu dienests plāno izmantot Izraēlas tehnoloģiju "Cellebrite", lai iegūtu piekļuvi datiem no privātām ierīcēm nodokļu izmeklēšanas ietvaros. Eksperti brīdina: neskatoties uz leģitīmiem mērķiem, sabiedrībai ir pamats bažām par savu privātumu.
Kā zināms, Latvijas Valsts ieņēmumu dienests (VID), cenšoties efektīvāk pildīt savus pienākumus - īpaši attiecībā uz nodokļu nemaksātāju atklāšanu - nolēmis iegādāties specializētu digitālās izmeklēšanas rīku, ko izstrādājusi kompānija "Cellebrite". Ar tā palīdzību būs iespējams iegūt datus, kuri iepriekš bija nepieejami, piemēram, no privātām ierīcēm.
TV24 raidījumā "Nacionālo interešu klubs" IT uzņēmuma "Helmes Latvia" vadītājs Viesturs Bulāns norādīja, ka piekļuve iedzīvotāju viedtālruņiem nav nekāds jaunums. Cilvēki pamatoti izjūt bažas saistībā ar šo ziņu. Pēdējā laikā ir pieaudzis datu noplūžu un krāpniecības gadījumu skaits. Pateicoties tehnoloģijām un dažādiem digitālajiem rīkiem, kas kļūst arvien izplatītāki, lietotāju dati tiek viegli apkopoti un var tikt izmantoti negodprātīgiem mērķiem.
"Tā nav nekāds jaunums - līdzīgi rīki tiek izmantoti daudzās valstīs. Ja nemaldos, šī paša ražotāja produktus izmanto, piemēram, Austrālijā, ASV un citās valsts iestādēs," stāstīja Bulāns.
"Diemžēl ir zināmi arī negodprātīgas izmantošanas gadījumi. Runa ir par nepārāk uzticamām valstīm, piemēram, Serbiju, kur šāds rīks ticis izmantots, lai izsekotu žurnālistus un politiķus. Turklāt ierīcēs papildus tika instalēts vēl cits rīks.
Šādi gadījumi tiešām notiek, un ir saprotams, ka tas izraisa cilvēkos bailes."
"Turklāt sabiedrības daļa, iespējams, vienkārši nesaprot, kā tieši tas notiks. Kādos gadījumos? Ar kādu mērķi? Cilvēki uztraucas par savām tiesībām uz privātumu, bet būsim godīgi - esmu gatavs apgalvot, ka lielākā daļa cilvēku nemaz neapzinās, ka viņi jau paši ir devuši piekļuvi saviem telefoniem daudziem citiem lietotņu nodrošinātājiem: kamerai, mikrofonam, sensoriem. Tas viss notiek gandrīz automātiski. Tad par kādu privātumu vispār ir runa?" piebilda Bulāns.