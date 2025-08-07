Cenas produktiem Piena paviljonā Rīgas Centrāltirgū
FOTO: cik maksā visdārgākais siers Rīgas Centrāltirgū? Apskatām cenas Piena paviljonā
Šoreiz, dodoties uz Rīgas Centrāltirgu, Jauns.lv pievērsās piena produktu cenām.
Pastaigājoties pa Piena paviljonu, esam ievērojuši, ka sieram cena, ņemot vērā visus sierus, nešķirojot tos pēc grupām, svārstās no 6,35 € līdz pat 36 €/kg. Visdārgākais šobrīd ir aitas un kazas siers — cena sasniedz pat 36.25 €/kg. Gardēžu iecienītā “Black Lemon” siera cena ir 30,60 €/kg.
Puscietie sieri (Maasdam, Krievijas, Holandes, utml.) maksā sākot no ~8,00 €/kg. Cietie sieri (Čedars, Rokiškio siers, utml.) turas cenu diapazonā ~9 € – 15 €/kg. Itāļu Mozzarella ("Mozza") – 8,15 €/kg. Mājas siers maksā 10 €/kg.
Olu cenas nedaudz svārstās, bet lielākoties ir starp 1,50 € un 2,30 €. Rūgušpiens (2%): 1,40 € / 1,5 l. Skābais krējums (25%): 1,50 € – 6,22 €/kg (atšķirība ir tajā, vai jau ir iepakojumā). Saldais krējums (35%): ~3,39 €/iepakojums. Mājas jogurts (2%): 1,20 € / 0,5 l. Biezpiens, kas ir viens no proteīna avotiem – 4–5 €/kg (atkarīgi no tā, cik trekns tas ir).