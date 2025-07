“Ir jābūt mazliet dullam!” latviete Evita Lozda tiek pie godalgas Pasaules kausā fitnesā

Fitnesā ar smagiem treniņiem vien nepietiek, lai startētu sacensībās, meitenēm nepieciešams gan speciāls bikini, gan apavi, gan arī grims un īpašs ķermeņa krēms. Piemēram, bikini tiek gatavoti speciāli pēc individuāla pasūtījuma. “Manu bikini darināja meitene no Ukrainas. Tas ir speciāli uzšūts tieši manam ķermenim, katrs akmentiņš pielīmēts ar rokām, un šie bikini nepavisam nav lēti. Viens maksā, sākot no 500 eiro un vairāk. Un tālāk jau viss atkarīgs no tā, cik katra sportiste var atļauties. Ja sezonā paredzētas piecas sacensības, meitenes noteikti gribētu katrā startēt citā bikini, bet man, piemēram, šobrīd ir divi. Un parasti ir tā – sezonu nostartē vienā bikini, tad mēģini to pārdot,” skaidro Evita.