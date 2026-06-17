Latvijas goda konsuli no 44 valstīm Rīgā palīdzēs uzņēmējiem veidot jaunus eksporta kontaktus
Latvijas uzņēmumiem jaunu eksporta tirgu apguvē izšķiroša nozīme bieži vien ir ne tikai konkurētspējīgam produktam vai pakalpojumam, bet arī piekļuvei uzticamiem partneriem un vietējā tirgus izpratnei. Lai veicinātu jaunu biznesa kontaktu veidošanu un starptautisko sadarbību, 14. jūlijā Rīgā notiks Latvijas goda konsulu un uzņēmēju kontaktbirža, kurā vairāk nekā 90 Latvijas goda konsuli no 44 valstīm tiksies ar Latvijas uzņēmējiem.
Pasākumu organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Ārlietu ministriju laikā, kad Latvijas goda konsuli no visas pasaules ieradušies Latvijā ikgadējā darba vizītē.
“Mūsdienu ekonomikā konkurē ne tikai uzņēmumi, bet arī valstu spēja veidot starptautiskus sadarbības tīklus. Latvijas goda konsuli ir mūsu valsts neformālie vēstneši uzņēmējdarbībā, investīcijās un inovācijās. Viņi palīdz atvērt durvis tirgiem, kur uzticība un personiski kontakti joprojām ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem biznesa attīstībai. Tāpēc šī kontaktbirža ir iespēja Latvijas uzņēmumiem vienuviet iegūt pieeju pieredzei, zināšanām un kontaktu tīkliem 44 valstīs,” saka LIAA direktore Ieva Jāgere.
Kontaktbiržā piedalīsies uzņēmēji, investori un nozaru eksperti no visas pasaules
Latvijas goda konsuli ir profesionāli atzīti savas nozares pārstāvji, kuri līdztekus konsulārajiem pienākumiem aktīvi darbojas uzņēmējdarbībā, investīciju piesaistē, akadēmiskajā vidē, inovāciju attīstībā un starptautisko kontaktu veidošanā.
Starp kontaktbiržas dalībniekiem būs Francijas goda konsuls Kristofs Benaroija (Christophe Benaroya), Tulūzas Biznesa skolas MBA programmu vadītājs un Eiropas aviācijas klastera Aerospace Valley direktors, Honkongas goda konsuls Stīvens Kings (Stephen King), investīciju un kapitāla pārvaldības nozares pārstāvis, Japānas goda konsuls Motujuki Amano (Motoyuki Amano), biotehnoloģiju uzņēmuma īpašnieks, Portugāles goda konsuls Tiagu Melu Patrisiu (Tiago Melo Patrício), viens no holdinga grupas Monte SGPS vadītājiem, kā arī Vācijas goda konsuls Matīass Šūberts (Matthias Schubert), starptautiski atzīts mobilitātes un transporta nozares eksperts.
Kontaktbiržā būs pārstāvēti arī uzņēmēji un eksperti no farmācijas un biotehnoloģiju, finanšu, informācijas tehnoloģiju, enerģētikas, būvniecības, nekustamo īpašumu, loģistikas, izglītības, tūrisma un inovāciju nozarēm.
Pārstāvēti 44 valstu tirgi piecos pasaules reģionos
Kontaktbirža sniegs uzņēmējiem iespēju vienuviet satikt Latvijas goda konsulus no 44 valstīm un teritorijām, aptverot lielāko daļu pasaules ekonomiski aktīvo reģionu. Kontaktbiržā būs pārstāvēti Latvijas goda konsuli no Apvienotās Karalistes, Austrijas, Beļģijas, Francijas, Grieķijas, Islandes, Itālijas, Kosovas, Lihtenšteinas, Luksemburgas, Monako, Nīderlandes, Norvēģijas, Portugāles, Serbijas, Slovākijas, Somijas, Spānijas, Ukrainas, Vācijas, Zviedrijas un Ziemeļmaķedonijas.
Tāpat uzņēmējiem būs iespēja tikties ar Latvijas goda konsuliem no Armēnijas, Gruzijas, Honkongas, Izraēlas, Japānas, Kirgizstānas, Libānas, Malaizijas un Turcijas, kā arī no Amerikas Savienotajām Valstīm, Kanādas, Haiti, Puertoriko, Brazīlijas, Kolumbijas, Kenijas, Tanzānijas, Ugandas, Zimbabves, Austrālijas, Fidži un Jaunzēlandes.
Lai gan daudziem goda konsuliem ir ilggadēja pieredze konkrētās nozarēs – investīcijās, tehnoloģijās, farmācijā, izglītībā, būvniecībā, loģistikā vai starptautiskajā tirdzniecībā –, kontaktbirža paredzēta visu nozaru uzņēmumiem. Goda konsulu galvenā pievienotā vērtība ir padziļinātas zināšanas par savu mītnes valstu uzņēmējdarbības vidi, kontakti publiskajā un privātajā sektorā, kā arī izpratne par iespējām un izaicinājumiem konkrētajos tirgos.
Uzņēmējiem iespēja aizvadīt līdz astoņām individuālām tikšanām
Kontaktbiržas laikā uzņēmēji varēs aizvadīt līdz astoņām individuālām 15 minūšu tikšanām ar interesējošo valstu goda konsuliem pēc iepriekš sastādīta grafika. Tikšanās laikā uzņēmēji varēs iegūt informāciju par konkrēto valstu uzņēmējdarbības vidi, potenciālajiem sadarbības partneriem, tirgus attīstības tendencēm, normatīvo regulējumu un biznesa kultūras īpatnībām. Goda konsulu profesionālā pieredze un kontaktu loks var kalpot kā vērtīgs atspēriena punkts uzņēmumiem, kuri plāno paplašināt darbību ārvalstu tirgos vai meklē jaunus sadarbības partnerus.
Pasākums notiks 14. jūlijā VEF Kultūras pilī Rīgā. Dalība uzņēmējiem ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots. Reģistrācija atvērta līdz 5. jūlijam.
Par LIAA
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) veicina Latvijas uzņēmumu konkurētspēju starptautiskajos tirgos, piesaista ārvalstu investīcijas un atbalsta inovāciju attīstību, sekmējot ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi.