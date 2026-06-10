VIDEO: Dagestānā eksplodējis galvenais gāzes vads, radot 15 metrus augstu uguns mākoni
Dagestānā, Krievijā, plīsis galvenais gāzes vads, izraisot plašu ugunsgrēku.
9. jūnijā, Kiziljurtā, Dagestānā, Krievijas republikā eksplodēja Mozdokas-Kazimagomedas gāzes vads. Nogranda trīs sprādzieni, un notikuma vietā izcēlās plašs ugunsgrēks.
Sprādzieni notika starp Bavtugai un Gelbahas ciemiem. Iemesls pagaidām nav zināms. Uguns stabs sasniedza 15 metrus.
No Kiziljurtas tika evakuēti vairāk nekā 100 vietējie iedzīvotāji. Nav ziņu par upuriem. Gāzesvads ir slēgts no 718. līdz 661. kilometram. Gāzes padeve ir pārtraukta.
TASS, citējot reģiona amatpersonas, paziņoja, ka neatliekamās palīdzības brigādes ir spējušas ierobežot liesmas augstumā. Viena sprādziena vietas tuvumā aizdedzies zāles lauks, kas joprojām deg.
Krievijas ziņu aģentūras vēsta, ka iedzīvotāji, kuriem dots rīkojums evakuēties no aptuveni 300 mājām, tagad atgriežas mājās.
Kiziljurtas mēra birojs paziņoja, ka pilsētas rūpnieciskajā zonā izcēlies ugunsgrēks, kas, domājams, pārņēmis gāzes sadales staciju, ziņoja "Interfax".