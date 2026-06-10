Atrasta mirusi poļu aktīviste; Eiropas Savienība aicina veikt "ātru un caurspīdīgu" izmeklēšanu
Poļu aktīviste Monika Silva Koniuszeka atrasta mirusi savā mājā piejūras pilsētā Montanita Ekvadoras Santa Elenas provincē. Viņas nāves apstākļi joprojām nav noskaidroti. Šajā lietā ir uzsākta izmeklēšana, un Eiropas Savienība aicina veikt "ātru, neatkarīgu un caurspīdīgu izmeklēšanu".
Aktīvistes ķermeni atrada pirmdien. Par izmeklēšanas uzsākšanu apstiprināja vietējā prokuratūra un Ekvadoras iekšlietu ministrs Džons Reimbergs.
"Izmeklētājiem jānoskaidro precīzi nāves apstākļi. Gaidām autopsijas rezultātus. Šobrīd varu teikt, ka pastāv pieņēmums, ka sieviete varētu būt izdarījusi pašnāvību. Notikuma vietā atrasti pierādījumi, kas varētu uz to norādīt. Saskaņā ar mirušās partnera sākotnējiem liecinājumiem viņa cieta no depresijas," sacīja Reimbergs, citēts Ekvadoras laikrakstā "El Comercio".
Līdz šim tomēr nav iesniegti pierādījumi, kas apstiprinātu pašnāvības versiju. Vietējā policija ziņoja, ka, ierodoties notikuma vietā, likumsargi atrada sievieti guļam uz grīdas. Viņi piebilst, ka "pirmajā acu uzmetienā uz kakla bija redzamas pēdas no cilpas". Par notikumu ziņo Ekvadoras mediji, tostarp laikraksti "El Universo" un "La Historia".
Eiropas Savienības delegācija Ekvadorā izdeva paziņojumu, kurā izteica satraukumu par "Eiropas pilsones un antikorupcijas aktīvistes" nāvi. ES pārstāvji arī nodrošināja līdzjūtību Monikas Silvas Koniuszekas ģimenei un tuvākajiem, ziņo poļu medijs "rmf24.pl".
Paziņojumā tika uzsvērta nepieciešamība veikt "ātru, neatkarīgu un caurspīdīgu izmeklēšanu". Tika arī pievērsta uzmanība draudiem, ar kuriem var saskarties sabiedriskie aktīvisti un cilvēktiesību aizstāvji Ekvadorā.
"Eiropas Savienība atgādina par cilvēktiesību aizstāvju, žurnālistu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju aizsardzības nozīmi, kā arī par nepieciešamību nodrošināt viņiem drošus darba apstākļus," teikts paziņojumā.
Kā ziņo televīzija "Ecuavisa", Monika Silva Ekvadorā dzīvoja vairāk nekā desmit gadus kopā ar ģimeni. Viņa bija saistīta ar fonda "La Integridad" darbu, kas nodarbojās ar korupcijas gadījumu atklāšanu, īpaši saistībā ar vides aizsardzību un publiskajiem iepirkumiem.
Saskaņā ar vietējiem medijiem dažus mēnešus atpakaļ aktīviste sociālajos tīklos ziņoja par saņemtajiem nāves draudiem. Pateicoties savam darbam, viņa bija pazīstama persona Santa Elenas provincē un iesaistījās darbā pret ļaunprātību un neatbilstībām publiskajā dzīvē.