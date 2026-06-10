Smiltenes novadā pa nakti turpinās lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi
Saistībā ar vēja parka “Augstkalni” būvniecību Smiltenes un kaimiņu novadu teritorijās turpinās smagsvara lielgabarītu kravu pārvadājumi, caur Smiltenes tranzītielu pakāpeniski transportējot 16 vēja turbīnu komponentu vienības, kas savu ceļu noslēgs vēja parkā “Augstkalni”, Drustu un Launkalnes pagastos.
Informācija par katru plānoto tiek saņemta individuāli no VSIA "Latvijas Valsts ceļi" Satiksmes informācijas centra.
Naktī no 10. uz 11. jūniju plānoti 3 lielgabarīta un smagsvaru kravu pārvadājumi maršrutā:
- RKP "Arakste"–V176–V177–P17–Rūjiena (Pērnavas iela–Rīgas iela)–P22–Naukšēni–V179–P17–Valmieras apvedceļš–A3–A3/P11–Krustojums (apgriešanās braukšanai pretējā virzienā)–A3–P18–P20–V184–V187–P18–Smiltene (Daugavas–Audēju–Gaujas–Atmodas–Dārza)– P27–A2–V251(Branti–Pieniņi–Launkalne)–V267 (Ķieģeļceplis—Lizdole)–vēja parks “Augstkalni”.
Naktī no 12. uz 13. jūniju plānoti 7 lielgabarīta un smagsvaru kravu pārvadājumi maršrutā:
- RKP "Arakste"–V176–V177–P17–Rūjiena (Pērnavas iela–Rīgas iela)–P22–Naukšēni–V179–P17–Valmieras apvedceļš–A3–A3/P11–Krustojums (apgriešanās braukšanai pretējā virzienā)–A3–P18–P20–V184–V187–P18–Smiltene (Daugavas–Audēju–Gaujas–Atmodas–Dārza)– P27–A2–V251(Branti–Pieniņi–Launkalne)–V267 (Ķieģeļceplis—Lizdole)–vēja parks “Augstkalni”.
Lai mazinātu ietekmi uz Smiltenes pilsētas satiksmi un iedzīvotāju ikdienu, pārvadājumi tiks veikti tikai nakts stundās virzienā no Daugavas ielas pa Gaujas, Atmodas un Dārza ielām virzoties uz vēja parku, no pulksten 00.00 līdz 05.00.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus rēķināties ar iespējamiem īslaicīgiem satiksmes apgrūtinājumiem un ievērot ceļu satiksmes noteikumus, kā arī sola turpināt novadniekus informēt par turpmākiem plānotajiem pārvadājumiem.
Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz VSIA "Latvijas Valsts ceļi" diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555, savukārt par satiksmi Smiltenē aicinām sazināties ar Smiltenes pilsētas Saimniecības pārvaldi.