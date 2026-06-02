Polijā atkal kursēs skandalozais autobuss Nr. 666
Skandalozais autobusa maršruts Nr. 666, kas kursē uz Polijas piejūras kūrortu Helu, šovasar atkal atsāks darbību.
Kā raksta "The Independent", tā dēvēto "Ceļu uz elli" (Highway to Hel), kuras nosaukums sasaucas ar Austrālijas rokgrupas AC/DC slaveno dziesmu "Highway to Hell" ("Šoseja uz elli"), apkalpoja vietējais uzņēmums "PKS Gdynia". Taču 2023. gadā pēc dažu reliģisko grupu protestiem maršruta numurs tika mainīts no 666 uz 669.
Viena no šādām organizācijām toreiz apsūdzēja autobusu kompāniju "sātanisma izplatīšanā". Tāpēc maršruts Nr. 666 tika atcelts un aizstāts ar maršrutu Nr. 669.
Tagad uzņēmums nolēmis atgriezties pie sākotnējā maršruta numura, un autobuss Nr. 666 atkal kursēs uz Helas pussalu Polijas Baltijas jūras piekrastē.
Vienlaikus maršruta numurs piesaistīja lielu sabiedrības uzmanību – tūristi fotografēja autobusus, publicēja attēlus sociālajos tīklos un dēvēja šo maršrutu par "autobusu uz elli".
Tomēr tagad autobusu uzņēmums "FlixBus" paziņojis par šī maršruta atjaunošanu. Tiks ieviests jauns 13 stundu maršruts, kas savienos Krakovu ar Helu, pa ceļam šķērsojot Polijas galvaspilsētu Varšavu un populārākos Helas pussalas kūrortus.
Jaunais maršruts vasaras sezonā kursēs katru dienu. Autobuss no Krakovas izbrauks plkst. 6.00 no rīta, Varšavā ieradīsies ap plkst. 10.30, bet Helā – līdz plkst. 20.00.
"Skaitlis 666 tika izvēlēts apzināti kā mārketinga elements, lai veicinātu maršruta atpazīstamību populārajā tūrisma maršrutā uz Helu," Polijas ziņu aģentūrai TVN24 sacīja "FlixBus" pārstāvis Aleksandrs Kaļeņiks.
"Vislabāk ir tad, ja maršruta numurs pats par sevi paskaidro, kur tas ved. Šajā gadījumā patiešām neko vairāk nevajag skaidrot – visi sapratīs," portālam "Trójmiasto.pl" sacīja "FlixBus" Austrumeiropas reģiona vadītājs Mihals Lemans.
Helas kūrorts – daži interesanti fakti
Kūrortpilsēta Hela, kas atrodas Polijas ziemeļos ir viens no populārākajiem atpūtas galamērķiem valstī. Vasaras sezonā to ik dienu apmeklē desmitiem tūkstošu tūristu.
Hela atrodas tāda paša nosaukuma 35 kilometrus garās Helas pussalas galā Baltijas jūras piekrastē. Pilsētā pastāvīgi dzīvo aptuveni 3000 iedzīvotāju, taču vasarā tās iedzīvotāju skaits un apmeklētāju plūsma pieaug daudzkārtīgi.
Pateicoties savām smilšu pludmalēm, jūras ainavām un unikālajai atrašanās vietai starp Baltijas jūru un Puckas līci, Hela ir iecienīts galamērķis gan Polijas, gan ārvalstu tūristu vidū.