“Nevaram mēs mētāties”: Augulis prasa pastāvīgu samazināto PVN pārtikai
Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazināto likmi maizei, pienam un putnu gaļas produktiem Latvijā ir jānosaka kā pastāvīgu normu, otrdien intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "Rīta panorāma" sacīja zemkopības ministrs Uldis Augulis (ZZS).
Viņš norādīja, ka ministrija uzstās, lai šī PVN samazinātā likme tiktu paredzēta arī nākamā gada valsst budžetā, un tā būtu kā pastāvīga norma.
"Protams, mēs nākamā gada budžetā uzstāsim, ka mums ir jāturpina. Nevaram mēs mētāties - vienu gadu mēs ieliekam (...), tad atliekam atpakaļ, tad atkal mazinām. Kaut kā vajadzētu panākt, lai tā ir kā pastāvīga norma," sacīja Augulis.
No šā gada 1. jūlija PVN samazināto likmi 12% apmērā piemēros atsevišķiem miltu, piena un putnu gaļas produktiem.
PVN samazināto likmi 12% apmērā piemēros rudzu, kviešu, jauktu miltu un bezglutēna maizei, tostarp arī pasterizētai vai saldētai maizei ar vai bez piedevām. PVN samazinātā likme attieksies arī uz polārmaizēm, dažāda veida maizes rikām, radziņiem, burgeru maizītēm, lavašiem, tortiljām un pitas maizītēm. Samazināto nodokli nepiemēros smalkmaizītēm, pīrādziņiem, kruasāniem un citiem konditorejas izstrādājumiem, kā arī sausmaizītēm, sausiņiem, grauzdiņiem, rīvmaizei un maizes stienīšiem.
PVN samazinātā likme tiks piemērota arī svaigam, sterilizētam vai pasterizētam govs, aitas vai kazas pienam, bet neattieksies uz ultrasterilizētu pienu, kā arī kondensēto un tvaicēto pienu.
Tāpat PVN samazināto likmi piemēros svaigai un atdzesētai vistu, tītaru, pīļu, zosu, pērļu vistiņu un paipalu gaļai, tostarp sadalītai, atkaulotai, grieztai, maltai mājputnu gaļai un šādas gaļas subproduktiem. Nodokļa samazinājums nav paredzēts saldētai gaļai.
PVN samazināto likmi 12% apmērā piemēros arī svaigām - termiski neapstrādātām - mājputnu olām čaumalās.
Šobrīd noteikts, ka PVN samazinātā likme 12% apmērā minētajiem pārtikas produktiem būs spēkā vienu gadu - no 2026. 1. jūlija līdz 2027. gada 30. jūnijam.