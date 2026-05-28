“Elektrum Drive” apbalvo labākos elektromobiļus
Elektromobiļu uzlādes tīkls “Elektrum Drive” pasniedzis balvas elektriskajām automašīnām, kuras testos vairākās kategorijās izpelnījušās visaugstāko novērtējumu. “Elektrum Drive” eksperti elektromobiļu testus veic jau kopš 2021. gada, taču visefektīvākos auto nosauc pirmoreiz.
Par elektromobiļu testiem “Elektrum Drive” speciālisti aizdomājušies jau 2020. gadā, kad sākta šī tīkla pirmo uzlādes staciju būve [...] “Sapratām, ka ir daudz jautājumu, uz kuriem mums pašiem nav atbildes. Par uzlādes ātrumu, par to, kā mainās elektromobiļa enerģijas patēriņš ziemā un vasarā, un cik vispār tās mašīnas var nobraukt. Jo diezgan bieži bija gadījumi, kad ražotājs min vienu skaitli, taču dzīvē Latvijas apstākļos parādījās pavisam kaut kas cits. Sapratām – ja jau mēs būvējam uzlādes tīklu, tad mums arī jābūt tiem, kuri var pateikt: pēc mūsu pieredzes, šī automašīna spēj veikt, lūk, šādu distanci. Jo to mums bieži vien prasīja klienti. Tātad gan pašiem bija jāmācās, gan arī jāpalīdz klientiem. Tādēļ sākām veikt elektromobiļu testus,” stāsta “Elektrum Drive” direktors Ansis Valdovskis.
Jaudīgākie testi Latvijā
Aizvadīto piecu gadu laikā “Elektrum Drive” eksperti notestējuši 80 elektromobiļus, par pamatu vērtēšanai ņemot trīs galvenos kritērijus: efektivitāti, nobraukumu ar vienu uzlādi un uzlādes ātrumu. Šajā ziņā “Elektrum Drive” testi ir specifiskāki nekā tie, ko veic vairums autožurnālistu, kuri lielāku uzmanību pievērš braukšanas komfortam, vadāmībai, aprīkojumam un cenām, mazāk analizējot uzlādes ātrumu dažādos apstākļos. Tādēļ potenciālajiem elektromobiļu pircējiem ir vērts ielūkoties elektrum.lv mājaslapā atrodamā elektroauto testu katalogā, lai salīdzinātu dažādu auto parametrus un izvēlētos sev piemērotāko
Protams, te jāņem vērā, ka dažu aizvadīto gadu laikā elektroautomobiļu attīstības progress ir acīm redzams. Vēl 2020. gadā 300 kilometru nobraukums ar vienu uzlādi skaitījās labs rādītājs, bet tagad jau pat 450 vai 500 kilometru neliekas nekas īpašs. Ja pirmsākumos reti kurš auto uzlāde stacijā spēja “ņemt pretī” vairāk par 40 kW jaudu, tad tagad “Elektrum Drive” tīklā ir pieejamas stacijas ar 300 kW jaudu, un ir arī automobiļi, kuri tiešām pilnā apjomā spēj tādu uzņemt. Te var minēt kaut vai “Volvo EX90”, kas izpelnījās divas “Elektrum Drive” balvas. “Tā ir šodienas realitāte – jaunie elektromobiļi spēj desmit minūšu laikā uzlādēt lielāko daļu baterijas, un mēs straujiem soļiem tuvojamies brīdim, kad uzlāde aizņems ļoti īsu laiku. Tirgū ienāk arī ražotāji no Āzijas valstīm, kuri piedāvā elektromobiļus ar izcilu veiktspēju. Eiropas autoražotājiem nāksies piestrādāt, lai neatpaliktu,” saka Ansis Valdovskis.
“Elektrum Drive” balvas laureāti
2025. gada vasaras sezonā “Elektrum Drive” eksperti testējuši 18 automobiļus. un balvas pasniegtas vairākās kategorijās. Nominācijā “Efektivitātes līderis” pirmajā vietā ierindojies Ķīnā ražotais “Dongfeng Box”, otrajā – tā “brālis” “Dongfeng Fothing S”, trešajā vietā – “Hyundai Inster”. Kategorijā “Garākā ceļa līderis” pirmā vieta tikusi “Volvo EX90”, tālākajās vietās ierindojās “Škoda Elroq 85” un “Ford Explorer EV”. Kategorijā “Uzlādes jaudas līderis” pirmā vieta atkal “Volvo EX90”, otrajā vietā ir “Voyah Courage”, trešajā – “Ford Explorer EV”.
Vēl pāris balvas saņēmuši ilgtermiņa izcilnieki. Par efektivitātes līderi laika posmā no 2021. līdz 2025. gadam atzīts “Renault Zoe E-Tech”, bet garākā ceļa līdera tituls šajā laika posmā ticis “Hyundai Ioniq 6”.”
Precīzāk:
Elektrum elektroauto testus veic kopš 2011. gada, kad tika iegādāti pirmie Latvijā reģistrētie elektroauto. Savukārt dažādu Latvijas tirgū pieejamo elektroauto testēšana notiek kopš 2018. gada, vēl pirms pirmo uzlādes tīkla staciju izbūves 2019. gadā. “Sapratām, ka ir daudz jautājumu, uz kuriem mums pašiem nav atbildes. Par uzlādes ātrumu, par to, kā mainās elektromobiļa enerģijas patēriņš ziemā un vasarā, un cik vispār tās mašīnas var nobraukt [..]