Saeimas partijas paraksta Kulberga valdības deklarāciju
Jauno valdību veidojošās koalīcijas partijas trešdien parakstījušas sadarbības līgumu un Andra Kulberga (AS) vadītā Ministru kabineta deklarāciju, tā iezīmējot jaunās ...
Topošā kultūras ministra Puntuļa labā roka būs Rīgas domes deputāts Jansons
Topošā kultūras ministra Naura Puntuļa (NA) biroja vadītājs būs Rīgas domes deputāts Ritvars Jansons, apstiprināja topošais ministrs.
Kā liecina informācija LETA arhīvā, Saeima 2019. gadā ārkārtas sēdē par kultūras ministru apstiprināja Nauri Puntuli, jo šīs amats bija atbrīvojies pēc toreizējās ministres Daces Melbārdes (NA) ievēlēšanas par Eiropas Paralmenta deputātu. Savukārt 2020. gadā par Kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru kļuva Ritvars Jansons (NA).
Arī pēc 14. Saeimas vēlēšanām Puntulis saglabāja kultūras ministra amatu un darbu KM parlamentārā sekretāra amatā turpināja Jansons (NA).
2009. gadā Jansons ieguvis vēstures doktora zinātnisko grādu Latvijas vēsturē Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes doktora studiju programmā. 2003. gadā iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes politikas zinātnes maģistratūrā.
Saeimā šodien plānota Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga (AS) izveidotās valdības apstiprināšana, liecina parlamenta darba kārtība.
Valsts prezidents pēc Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas jaunas valdības veidošanu uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām atvēlot ierobežotu laiku. Jauno valdību apņēmušies veidot "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA), Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un "Jaunā vienotība" (JV).
No Kulberga pārstāvētā AS finanšu ministrs būs Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatam izvirzīts Edvards Smiltēns, savukārt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju varētu vadīt Edgars Tavars, liecina neoficiālā informācija.
Iepriekš parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās, kas kalpo kā pamats turpmākajām sarunām par darbiem.
No "Jaunās vienotības" (JV) jaunajā valdībā amatus saglabās ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri, uz aizsardzības ministra amatu tiek virzīts pulkvedis Raivis Melnis, bet par satiksmes ministru tiek virzīts līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
Plānots, ka AS politiķi Kulberga valdībā vadītu Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, kuras pašlaik vada redzami JV politiķi.
Nacionālā apvienība (NA) vadīs Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu un Klimata un enerģētikas ministrijas. NA valde kā jaunās valdības ministru amata kandidātus virza Saeimas deputātus Ilzi Indriksoni, Jāni Dombravu, Puntuli un Jāni Vitenbergu. Indriksone virzīta izglītības un zinātnes ministra amatam, Dombravas pārraudzībā būs Iekšlietu ministrija, Puntuļa - Kultūras ministrija, bet klimata un enerģētikas ministra amata kandidāts ir Vitenbergs.
Plānots, ka no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu ieņems bijušais labklājības ministrs, Saeimas deputāts Uldis Augulis.
Tāpat amatu saglabās esošā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS).