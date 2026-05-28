Putina karam milzīga cena: Ukrainā kritis gandrīz pusmiljons Krievijas karavīru
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā karā kritis gandrīz pusmiljons krievu karavīru, paziņojusi Lielbritānijas Valdības sakaru centra (GCHQ) vadītāja Anna Kista-Batlere.
"[Krievijas diktators Vladimirs] Putins kaujas laukā veļas atpakaļ. Turklāt izlūkošanas dati liecina, ka kopš kara sākuma nogalināts gandrīz pusmiljons krievu karavīru," savas pirmās publiskās runas laikā trešdien norādīja elektroniskās izlūkošanas dienesta vadītāja Kista-Batlere.
Laikraksts "The Guardian" norāda, ka tas ir pirmais gadījums, kad tik augsti stāvošs britu ierēdnis apstiprina krievu zaudējumu aplēses, ko veikuši Lielbritānijas izlūkdienesti.
Iepriekš Rietumu analītiķi lēsa, ka Ukrainā krituši 325 000 krievu karavīru. Šādu skaitli janvārī minēja, piemēram, ASV Stratēģisko un starptautisko pētījumu centrs (CSIS). Saskaņā ar CSIS aplēsēm kopējais krievu zaudējumu skaits sasniedzis 1 190 000.
CSIS eksperti norāda, ka neviena no lielvalstīm tik lielus zaudējumus nav cietusi kopš Otrā pasaules kara.
Savukārt saskaņā ar britu sabiedriskās raidorganizācijas BBC un neatkarīgā tīmekļa izdevuma "Mediazona" sastādīto sarakstu apstiprināta vismaz 221 206 krievu karavīru nāve Ukrainā.