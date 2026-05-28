Latvijas pludmales volejbola vadošie pāri izcīna uzvaras Ostravas "Elite 16" turnīrā
Latvijas pludmales volejbola vadošie pāri, Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova un Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots izcīnījuši uzvaras Ostravas "Elite 16" turnīrā.
Ar trešo numuru turnīrā izliktais duets Pļaviņš/Fokerots pamatturnīra pirmajā spēlē ar rezultātu 2-0 (21:12, 21:15) pārspēja brazīliešus Arturu Mariano/Adrielsonu Silvu, kas pēc kvalifikācijas pārvarēšanas izlikti ar 22. numuru. Pļaviņš/Fokerots turpinās turnīru ceturtdienas vakarā ar spēli pret austriešiem Timo Hammarbergu un Timu Bergeru, kuri turnīrā izlikti ar 15. numuru.
Ar 23. numuru pamatturnīrā izliktais duets Bedrītis/Rinkevičs pirmajā grupas spēlē ar rezultātu 0-2 (18:21, 14:21) piekāpās katariešiem Šerifam Junusam un Ahmedam Tidžanam (2.). Piektdien Latvijas duets turpinās cīņu spēlē ar Francijas pludmales volejbolistiem Eluānu Šuihu-Barbesu un Žoadelu Gardoku, kā arī Teiloru Krebu un Endrjū Benešu no ASV.
Latvijas pludmales volejbolistes Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa ceturtdien uzvarēja Čehijā notiekošajā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Ostravas "Elite 16" līmeņa turnīra otrajā spēlē. Graudiņa un Samoilova, kuras izsētas ar trešo numuru, ar rezultātu 2-1 (24:22, 18:21, 15:13) bija pārākas pār šveicietēm Anuku un Zoi Veržē-Deprē (15.).
Pirmajā turnīra spēlē Latvijas pludmales volejbolistes uzvarēja kvalifikāciju pārvarējušās Dorinu un Ronju Klingeres no Austrijas (22.). Pēdējā grupas spēle Graudiņai/Samoilova būs piektdien, kad viņas spēkiem mērosies ar vācietēm Svenju Milleri/Cinju Tilmanu (10.), kas arī uzvarējušas abās pirmajās grupas spēlēs.
Turnīrs Čehijā beigsies svētdien. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.