Tartu ielās izvēršas bīstama operācija: vīrietis draud ar ierocim līdzīgu priekšmetu
Igaunijas policija ceturtdien Tartu aizturēja vīrieti, kas uz ielas draudēja ar ierocim līdzīgu priekšmetu.
Pēc policijas sniegtās informācijas, policija saņēma ziņojumu, ka vīrietis ar ierocim līdzīgu priekšmetu draud kādai personai. Uz notikuma vietu devās patruļas un ātrās reaģēšanas vienība, turklāt gatavībā bija sarunu vedēji un kinologi ar dienesta suņiem.
Policijas darbinieki lika vīrietim novietot priekšmetu uz zemes, taču viņš ignorēja prasību un mērķēja uz policistiem. Lai 25 gadus veco vīrieti savaldītu un aizturētu, tika izmantots elektrošoks.
Pēc provizoriskām ziņām, ierocim līdzīgais priekšmets bija starta pistole.