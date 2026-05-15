Vai Eiropas aviokompānijas pasažieriem "pūš miglu acīs" par gaidāmo ceļojumu sezonu? Skaidro analītiķi
Eiropas aviokompānijas, lidostas un tūrisma operatori joprojām ar optimismu izturas pret aviācijas degvielas piegādēm, neskatoties uz vienu no nopietnākajiem enerģētikas krīzēm pēdējo desmitgažu laikā, raksta "Reuters".
Saskaņā ar nozares pārstāvju vārdiem, bažas par iespējamu degvielas trūkumu apzināti tiek mazinātas, lai nomierinātu pasažierus pirms vasaras sezonas karstākā punkta un aizsargātu rezervācijas šajā svarīgajā ienākumu periodā.
Analītiķu viedoklis ir tāds, ka tā ir gan tirgus, gan komunikācijas stratēģija, kas paredzēta, lai uzturētu sabiedrības pārliecību.
Tomēr šī pārliecība ir pretrunā ar pesimistiskākām tirgotāju prognozēm, jo Hormuza šaurums, caur kuru pārvadā apmēram piekto daļu no pasaules naftas, ir praktiski slēgts, ņemot vērā konfliktu starp Irānu un ASV. Caur Persijas līci tiek piegādāta aptuveni ceturtā daļa no Eiropas aviācijas degvielas.
"Vienmēr būs cilvēki, kas teiks, ka degviela beigsies, bet nav nekādu šāda veida pazīmju," sacīja lielākās Eiropā tūrisma kompānijas TUI izpilddirektors Sebastians Ebels. Viņš norādīja, ka tuvākajā nākotnē degvielas trūkums nav gaidāms, lai gan cenas ir pieaugušas.
Savukārt Starptautiskā Enerģētikas aģentūra brīdinājusi, ka pasaules naftas ražošana šogad varētu nenodrošināt pieprasījumu. Dažos Eiropas reģionos, piemēram, Amsterdamas-Roterdamas-Antverpenas koridorā, aviācijas degvielas rezerves ir samazinājušās līdz gandrīz rekordzemam līmenim.
Tomēr aviokompānijām izdevies nodrošināt degvielas piegādes vismaz līdz vasaras sākumam. Kā norādījis "Lufthansa" izpilddirektors Karstens Šports, piegādes pietiks līdz jūlija vidum, pēc tam situācijas prognozēšana kļūs grūtāka.
Viņš piebilda, ka daļa degvielas tika aizstāta ar alternatīviem avotiem, bet pārējā degviela tiks ņemta no rezervēm.
Vienlaikus aviokompānijas sākušas iegādāties degvielu arī ASV un Nigērijā, maksājot par to augstāku cenu.
Lidostas arī sākušas palielināt savas rezerves, kas palīdzēja mazināt iepriekšējo trūkumu vairākās Dienvideiropas lidostās.