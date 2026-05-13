Brīdina, ka jaunās iepakojuma prasības mazajiem tirgotājiem radīs papildu izmaksas
Jaunā Eiropas Savienības iepakojuma regula radīs papildu administratīvo un organizatorisko slogu mazajiem un vidējiem tirgotājiem, uzskata SIA “Latvijas Tirgotāju savienība” (“LaTS”) valdes priekšsēdētājs Raimonds Okmanis. Viņš norāda, ka pārmaiņas ietekmēs ne tikai iepakojuma apriti, bet arī veikalu ikdienas darbu, darbinieku pienākumus un izmaksas.
“Virziens uz mazāku iepakojuma atkritumu apjomu ir pareizs, taču mazajiem un vidējiem veikaliem tas nebūs tikai vides jautājums. Tas ietekmēs arī darba organizāciju, higiēnu, uzskaiti un izmaksas. Jo mazāks veikals, jo jūtamāka ir katra jauna prasība,” norāda R. Okmanis.
Pēc viņa teiktā, īpaši sarežģīta varētu būt praktiskā regulas ieviešana ikdienas tirdzniecībā. Ja pircēji arvien biežāk izmantos savus traukus vai atkārtoti lietojamu iepakojumu, tirgotājiem būs jāpielāgo klientu apkalpošanas procesi, jānodrošina higiēnas prasību ievērošana un jāapmāca personāls.
“Ja pircējs nāk ar savu trauku, veikalam ir jābūt skaidriem noteikumiem, kā to droši pieņemt, kā izvairīties no pārpratumiem pie svariem un kases, un kā darbiniekiem rīkoties nestandarta situācijās. Tas nozīmē instrukcijas, apmācību un laiku – tātad arī papildu izmaksas,” skaidro R. Okmanis.
“LaTS” ieskatā lielākais izaicinājums būs tas, ka jaunās prasības visvairāk izjutīs tieši mazākie tirgotāji, kuriem nav tik lielu administratīvo resursu kā starptautiskajiem veikalu tīkliem. Tas var nozīmēt papildu slodzi gan veikalu vadītājiem, gan darbiniekiem, kuri paralēli ikdienas pienākumiem būs spiesti nodrošināt arī jaunās procedūras.
Publiski pieejamā informācija apstiprina, ka administratīvais slogs tirgotājiem tiešām pieaugs. Eiropas Savienības jaunā Iepakojuma un iepakojuma atkritumu regula stājās spēkā 2025. gada februārī un pilnā apjomā būs piemērojama no 2026. gada augusta. Regulas mērķis ir samazināt iepakojuma atkritumu daudzumu un veicināt atkārtotu iepakojuma izmantošanu.
Tā paredz stingrākas prasības iepakojuma pārstrādājamībai, marķēšanai un atkārtotas lietošanas sistēmām. Atsevišķos gadījumos tirgotājiem būs jānodrošina iespēja pircējiem izmantot savus traukus vai atkārtoti lietojamu iepakojumu bez papildu maksas. Vienlaikus būs jāievieš arī jaunas informācijas un marķēšanas prasības.
Nozares eksperti norāda, ka tas nozīmēs ne tikai tehniskas pārmaiņas, bet arī būtisku procesu pārskatīšanu. Tirgotājiem būs ciešāk jāsadarbojas ar piegādātājiem, jāpielāgo veikalu darbība un jāseko līdzi jaunām prasībām, kas saistītas ar iepakojuma apriti un uzskaiti.
R. Okmanis uzsver, ka tirgotāji kopumā atbalsta ilgtspējīgus risinājumus, tomēr regulējuma ieviešanā svarīga būs saprātīga pieeja un pietiekams pārejas periods. “Svarīgi, lai regulas ieviešana būtu praktiski īstenojama un nesamērīgi neapgrūtinātu mazākos tirgotājus. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka administratīvās izmaksas galu galā ietekmēs arī produktu cenas,” viņš norāda.
Paredzams, ka tuvākajos gados jaunās prasības būtiski mainīs gan iepakojuma izmantošanas paradumus, gan mazumtirdzniecības procesus visā Eiropas Savienībā. Latvijā lielākā ietekme, visticamāk, būs jūtama tieši mazajos un vidējos veikalos, kuriem nāksies pielāgoties jaunajai sistēmai ar ierobežotākiem resursiem.