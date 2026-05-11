Kia PV5: praktiskas inovācijas nulles izmešu laikmetā
Elektroauto tehnoloģijas arvien straujāk tiek ieviestas segmentos, kur agrāk par šāda tipa motoriem neviens pat nevarēja iedomāties. Sporta automobiļi, džipi, fūres un pilsētas busiņi kravu pārvadāšanai mūsdienās vairs nav zinātniskā fantastika. Šodien tuvāk aplūkosim vienu no “karstākajiem” jaunumiem komerctransporta nozarē – Kia PV5.
Lai labāk izprastu un novērtētu šo auto, viedokli lūgsim diviem kungiem. Viens no tiem – Jurģis Priede – savu ikdienu pavada uzņēmumā TZMO Latvija, un šīs firmas eksistence bez piegādes transporta nebūtu iedomājama. Otrs – Mārtiņš Stirāns – rūpējas par to, lai mums būtu, kur uzlādēt savus elektroauto.
Lai gan šis ir pilnībā jauns modelis un Latvijas tirgu tas sasniedzis burtiski pavisam nesen, PV5 jau paguvis izpelnīties starptautisku ekspertu atzinību. Šis ir pirmais pilnībā elektriskais kravas furgons, kurš konkursa International Van of the Year pastāvēšanas vēsturē izcīnījis galveno titulu “Gada furgons”. Šī konkursa žūrijā ietilpst žurnālisti no 26 valstīm, un visi kā viens, runājot par Kia PV5, īpaši novērtēja šī auto daudzpusību. Kā teica šī pasākuma žūrijas priekšsēdētājs Džarlats Svīnijs (Jarlath Sweeney): “Vienbalsīgais vērtējums skaidri parāda, ka šis modelis no jauna definē to, kā vieglais komerctransports ar nulles izmešiem var piedāvāt praktiskas inovācijas.”
Bet tas vēl nav viss – PV5 ir pamanījies uzstādīt arī Ginesa pasaules rekordu vieglo elektrisko furgonu klasē, ar vienu uzlādi un maksimālo pieļaujamo kravu veicot 693,38 kilometrus garu distanci. (Šajā mirklī jāmin, ka pēc WLTP datiem šī auto nobraukums ir mazāks! Zinot to, ka bieži vien WLTP datos norādīto nobraukumu sasniegt ir teju vai nereāli, šis ir ļoti patīkams fakts!)
Tātad, kas mums būtu jāzina par šo auto? PV5 ir konstruēts uz platformas, ko sauc E-GMP.S (jeb Electric-Global Modular Platform for Service). Tā ļauj pircējiem šo auto piedāvāt visdažādākajās modifikācijās – sākot no pasažieru un kravas versijām līdz pat Chassis Cab izpildījumam, kuru būs iespējams pielāgot klienta vajadzībām, pārvēršot šo auto par universālu kareivi. Vārdu sakot, PV5 Chassis-Cab var būt jebkas – sākot no auto ar kravas kasti un nolaižamiem sānu bortiem un beidzot ar 4525 mm garu komercauto, kuram aiz kabīnes uzstādīta dzesēšanas kamera.
PV5 Cargo ir pieejams trīs versijās: standarta, garajā un ar augsto jumtu. Šī auto maksimālais kravas nodalījuma tilpums ir 5,1 m³, un tajā var ievietot divas eiro paletes. Kravnesība ir 790 kg. Papildus tam preču iekraušanu un izkraušanu būtiski atvieglo PV5 Cargo aizmugures durvju slieksnis – kā redzat, tas ir gana zems (tikai 419 mm).
Runājot par tehniku – visas Kia PV5 versijas ir iespējams aprīkot vai nu ar 51,5 kWh, vai 71,2 kWh NCM (litija) akumulatoru. Turklāt Cargo versijai, lai pagarinātu nobraucamā maršruta diapazonu, ir iespējams uzstādīt papildu 43,3 kWh akumulatoru. Motora jauda neatkarīgi no versijas ir 120 kW un tam ir 250 Nm griezes moments. Un vēl - ātrajā uzlādes stacijā Kia PV5 akumulatoru no 10 līdz 80% var uzlādēt 30 minūtēs.