Pētījums: kuri populārie kūrorti vasarā ir vislētākie atpūtai
Cenas salīdzinājumu veica portāls "TravelSupermarket", kas analizēja vidējās izmaksas par septiņu dienu atpūtu ģimenei. Izrādījās, ka jūlijā un augustā ceļojums uz kūrortiem var būt ievērojami lētāks, dažos gadījumos pat par simtiem eiro.
Lielākā ekonomija - Grankanārija. Vasaras mēnešos atpūta tur vidēji maksā apmēram 890 eiro vienam cilvēkam, kamēr maija skolas brīvdienās cena sasniedz aptuveni 1160 eiro, vēsta "Daily Mail".
Tas nozīmē, ka ceļojot vasarā, var ietaupīt apmēram 270 eiro uz cilvēku. Kanāriju salas ir slavenas ar savām vulkāniskajām pludmalēm, tāpēc ir ļoti populāras ģimeņu vidū.
Sicīlija arī piedāvā izdevīgāku atpūtu vasarā. Ceļojums uz Itālijas salu, kas ir slavena ar saviem gleznainajiem ciematiem un pieejamo ēdienu, vasarā vidēji maksā apmēram 940 eiro vienam cilvēkam, salīdzinot ar aptuveni 1130 eiro maijā. Tādējādi ekonomija ir gandrīz 190 eiro.
Starp Grieķijas salām izceļas Kefalonija. Atpūta uz salas ar baltajām pludmalēm un kristāliski tīro ūdeni vasarā izmaksās apmēram 925 eiro uz cilvēku, kamēr maijā jāreķinās ar gandrīz 1080 eiro. Atšķirība ir apmēram 155 eiro.
Tenerife, viena no iecienītākajām galamērķiem Latvijas iedzīvotājiem, vasarā arī ir pieejamāka. Vidējā cena ir apmēram 895 eiro uz cilvēku, salīdzinot ar 1035 eiro maijā. Ekonomija sastāda apmēram 140 eiro. Sala ir slavena gan ar savām pludmalēm ar melno smiltīm, gan populārām apskates vietām.
Sardīnija piedāvā mazāku cenas atšķirību, bet tā joprojām ir ievērojama. Vasarā atpūta vidēji maksā apmēram 1050 eiro uz cilvēku, bet maijā – gandrīz 1160 eiro. Ekonomija sastāda apmēram 110 eiro.
Citi galamērķi arī piedāvā izdevīgākas cenas vasarā. Piemēram, Agādīrā atpūta vasarā maksā apmēram 845 eiro uz cilvēku, kamēr maijā – gandrīz 950 eiro. Melnkalnē cenas ir apmēram 1275 un 1370 eiro.
No Kanāriju salām pieejamāks ir arī Lansarote, kur vasaras atpūta maksā apmēram 920 eiro, bet maijā – gandrīz 990 eiro. Turcijā esošais Bodruma reģions arī piedāvā nelielu ekonomiju: vasaras cena ir apmēram 935 eiro, bet maija – gandrīz 990 eiro.
Noslēgumā pētījums rāda, ka vasaras atvaļinājums bieži tiek uzskatīts par dārgāko ceļojumu laiku, taču tas ne vienmēr ir tā. Dažiem galamērķiem maija skolas brīvdienas var izrādīties dārgākas nekā sezonas virsotne, tāpēc plānojot ceļojumu, ir vērts rūpīgi salīdzināt cenas.