Kas ir turbulence un kāpēc šķiet, ka lidmašīna krīt?
Lidmašīnas lidojums bieži vien tiek saistīts ar patīkamu un mierīgu pieredzi, tomēr daudziem pasažieriem ir bailes no turbulences. Kāpēc tā rodas un kāpēc dažkārt šķiet, ka lidmašīna krīt? Šajā rakstā izskaidrosim, kas īsti ir turbulence un kāpēc tā rodas.
Kas ir turbulence?
Turbulences ir gaisa plūsmas kustības, kas izraisa lidmašīnas kratīšanos vai svārstīšanos. Tas ir pavisam dabisks un bieži sastopams notikums lidojumos, un tas rodas, kad lidmašīna lido caur dažādām gaisa plūsmām, kuras ir atšķirīgas pēc temperatūras, ātruma vai virziena. Pasažieri var sajust, ka lidmašīna pēkšņi “pārlec” vai lec uz augšu vai uz leju, bet tas patiesībā ir gaisa plūsmas maiņas rezultāts.
Turbulenci var iedalīt trīs galvenajos tipos:
- Zemes turbulence – rodas, kad lidmašīna tuvojās zemes virsmai, piemēram, pie nosēšanās vai pacelšanās, kad gaisa plūsma tiek traucēta ar ēkām, kalniem vai pat smagiem mākoņiem.
- Izplūdes turbulence – rodas, kad lidmašīna pārvietojas caur gaisa masu, kuru traucē cita lidmašīna, piemēram, pāri nosēšanās ceļiem.
- Dinamiskā turbulence – biežāk sastopama augstā augstumā, kad mainās gaisa plūsmas ātrums un virziens, īpaši, kad lidmašīna šķērso dažādu gaisa masu robežas.
Kāpēc šķiet, ka lidmašīna krīt?
Kad pasažieri izjūt turbulenci, bieži rodas sajūta, ka lidmašīna krīt. Tomēr šī sajūta ir tikai īslaicīga un nav saistīta ar lidmašīnas patiesām briesmām. Lidmašīnas ir projektētas tā, lai izturētu pat ļoti spēcīgas turbulences, un piloti ir apmācīti tikt galā ar šādiem apstākļiem.
Lidmašīnas lidojuma laikā, kad gaisa plūsma pēkšņi mainās, tā var izraisīt nelielu krišanu vai paaugstināšanos, kas tiek uztverts kā spēcīga kratīšanās. Šo efektu parasti var izraisīt dažādi faktori, piemēram, temperatūras atšķirības starp gaisa slāņiem, mākoņu klātbūtne vai kalnu teritorijas. Tāpat, ja lidmašīna šķērso fronti (gaisa masas robeža), var rasties intensīvas turbulences, kas īslaicīgi radīs sajūtu, ka lidmašīna krīt.
Kas notiek lidmašīnā laikā, kad ir turbulence?
Lidmašīna ir aprīkota ar modernām tehnoloģijām, kas ļauj pilotiem sekot līdzi turbulences riskiem un izvairīties no to visbīstamākajiem rajoniem. Tomēr, ja pilotiem ir jālido cauri vietām, kur ir gaidāma turbulence, viņi var informēt pasažierus par gaidāmajām svārstībām. Turklāt piloti var pielāgot lidmašīnas lidojuma augstumu un ātrumu, lai samazinātu turbulences ietekmi un nodrošinātu ērtāku lidojumu.
Kad turbulence kļūst spēcīgāka, lidmašīnas kāpšana vai nosēšanās var tikt apturēta, līdz tiek sasniegts stabilāks lidojuma apgabals. Tāpat, lai nodrošinātu pasažieru drošību, vienmēr tiek ieteikts piesprādzēties, pat ja šķiet, ka turbulences ir beigušās.
Vai turbulence ir bīstama?
Neraugoties uz to, ka turbulence var radīt neērtības un satraukt pasažierus, tā parasti nav bīstama lidmašīnām, jo tās ir veidotas tā, lai spētu izturēt pat visizteiktākos turbulences gadījumus. Gaisa kuģu korpusi ir stingri un spēj izturēt lielas slodzes. Tāpat kā gaisa kuģi ir aprīkoti ar tehnoloģijām, kas palīdz izvairīties no potenciāli bīstamām turbulencēm. Vairumā gadījumu, turbulences dēļ nav bijušas nopietnas aviokatastrofas.
Kā mazināt bailes no turbulences?
Lai gan turbulence var radīt diskomfortu, ir daži padomi, kā to pārdzīvot:
- Palieciet mierīgi. Atcerieties, ka turbulence ir pilnīgi normāla parādība, un lidmašīnas ir radītas tā, lai to izturētu.
- Nodrošiniet drošību. Vienmēr turiet drošības jostu piesprādzētu, pat ja tas nav obligāti.
- Atslābinieties. Daudzi cilvēki ir atklājuši, ka dziļa elpošana vai klausīšanās mūzikā palīdz mazināt satraukumu un stresu.