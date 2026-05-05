Liepājas SEZ pārvaldes simpātiju balvas saņem skolēnu mācību uzņēmumi LAMPwood un PLIX
Liepājas SEZ pārvalde jau otro gadu piešķir simpātiju balvas Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu nacionālajā finālā, šogad izceļot LAMPwood par ilgtspējīgu dizaina lampu un PLIX par kompaktu plastmasas pārstrādes iekārtu. Divu dienu pasākumā Gen-E Liepājā 31 labākais SMU sacenšas par iespēju pārstāvēt Latviju Eiropas finālā Rīgā.
Jau otro gadu Liepājas SEZ pārvalde piedalās labāko Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu nacionālā fināla vērtēšanā un pasniedz savu simpātiju balvu gan pamatskolas, gan vidusskolas grupā.
Šogad Liepājas SEZ pārvaldes simpātiju balvu pamatskolas grupā saņēma SMU LAMPwood par ilgtspējīga un unikāla interjera priekšmeta – lampas izgatavošanu, ko papildināja estētiski, noformēts stends, “uzrunājošs” logo, pārliecinoša prezentācija, saliedēta komanda, uz attīstību vērsta uzņēmējdarbība, produktos jūtama Liepājas sajūta. LAMPwood ir Liepājas Valsts ģimnāzijas uzņēmums un tā dalībnieki ir Raivo Egmanis un Emīlija Betrama.
Vidusskolas grupā Liepājas SEZ pārvaldes simpātiju balvu saņēma SMU PLIX par kompaktas plastmasas pārstrādes iekārtas izstrādi un ražošanu - ilgtspējīgs risinājums, atbalstot aprites ekonomiku, inovatīvi uzlabojumi pilnveidojot ražošanas iekārtu, apgūtas ražošanai nepieciešamās programmatūras, uz zināšanās, eksperimentiem un attīstību vērsta ražošana. PLIX ir Rīgas Valsts tehnikuma skolēnu mācību uzņēmums, kurā darbojas Marks Žihars, Laura Krasņikova un Tomass Lībenzobs.
Skolēnu mācību uzņēmumi ir laba iespēja jau mācoties skolā apgūt pirmās iemaņas uzņēmējdarbībā un izstrādāt produktu no idejas līdz pārdošanai. Liepājas skolēni vienmēr ir bijuši aktīvi un uzrādījuši labus rezultātus. Skolēnu mācību uzņēmumi veicina uzņēmējdarbības attīstību un popularizēšanu. Tā ir praksē balstīta mācīšanās, kas skolēniem rada interesi par procesu izzināšanu, stiprina viņu pārliecību un motivē uz jaunu mērķu sasniegšanu.
No 27. līdz 28. aprīlim Liepājā norisinās jauno uzņēmēju dienas “Gen-E” - Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) nacionālais fināls, ko organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un izglītības organizācija “Junior Achievement Latvia” (JA Latvia). Divu dienu laikā 31 labāko skolēnu mācību uzņēmumu komanda no visas Latvijas prezentēs savus produktus un biznesa idejas, sacenšoties par iespēju pārstāvēt Latviju Eiropas finālā, kas šogad norisināsies Rīgā.
Finālam atlasīti 10 pamatskolu un 21 vidusskolu skolēnu mācību uzņēmums, kas visa mācību gada garumā ir parādījuši augstu līmeni gan produktu attīstībā, gan uzņēmējdarbības domāšanā un prezentēšanas prasmēs.