Kurzemes pusē uzņēmējus aicina pieteikties bezmaksas starpteritoriālajā projektā
Liepājas, Bauskas un Krāslavas lauku partnerības aicina jaunos uzņēmējus pieteikties bezmaksas starpteritoriālajā projektā, kas ar mācībām, mentoringu, tīklošanos un pieredzes braucieniem palīdzēs attīstīt biznesu un ieviest inovācijas. Tiks atlasīti 5 dalībnieki no katras teritorijas;.
Biedrība “Liepājas rajona partnerība” sadarbībā ar Bauskas rajona lauku partnerību un Krāslavas rajona partnerību aicina jaunos uzņēmējus pieteikties dalībai starpteritoriālā sadarbības projektā, kura mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbību un veicināt jauninājumu ieviešanu.
Šis projekts ir iespēja uzņēmējiem:
- attīstīt savu biznesu ar praktisku pieeju,
- iegūt jaunas idejas un risinājumus,
- satikt un sadarboties ar citiem uzņēmējiem,
- saņemt profesionālu mentora atbalstu
Projekta laikā tiks veidota kopīga mācību un sadarbības vide, kas palīdzēs uzņēmējiem pārvērst idejas reālos attīstības soļos.
Projektam aicināti pieteikties uzņēmēji, kuri:
- ar darbības ilgumu līdz 5 gadiem,
- kas darbojas ražošanas vai saistītās nozarēs (pārtika, amatniecība, pārstrāde u.c.),
- kuru uzņēmējdarbība notiek Liepājas rajona partnerības teritorijā (Dienvidkurzemē),
- kuri ir motivēti attīstīt savu uzņēmumu un ieviest jauninājumus.
Projekta atlasē tiks atlasīti 5 dalībnieki no katras teritorijas.
Dalībniekiem tiks nodrošināts:
- 4 mācību cikli (klātienē un tiešsaistē),
- individuālas un grupu mentora konsultācijas,
- pieredzes apmaiņas brauciens uz veiksmīgiem Latvijas uzņēmumiem,
- tīklošanās pasākumi ar uzņēmējiem no citām teritorijām,
- iespēja attīstīt savu ideju līdz konkrētam rīcības plānam.
Projekta norise:
2026. jūnijs – mācību cikls Bauskā
2026. augusts – mācību cikls Dienvidkurzemē
2026. oktobris – pieredzes apmaiņas brauciens
2026. novembris – mācību cikls Krāslavā
2027. maijs – noslēguma pasākums
Dalība projektā ir bez maksas (100% publiskais finansējums).
Dalībniekiem jābūt gataviem:
- piedalīties visās projekta aktivitātēs
- aktīvi iesaistīties mācību procesā
- sadarboties ar citiem uzņēmējiem
Projekts nenodrošina tiešu finansējumu uzņēmumiem, bet sniedz zināšanas, kontaktus un attīstības iespējas.