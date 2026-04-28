Mākslīgais intelekts grāmatu maketēšanā: “Will Grow Up” dara ātrāk, gudrāk un radošāk
Digitalizācija vairs nav tikai lielo uzņēmumu privilēģija, tā kļūst par būtisku attīstības virzienu arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Spilgts piemērs Latvijā tam ir “Will Grow Up”, kas četru gadu laikā no idejas spējis izveidot unikālu produktu un vienlaikus transformēt un efektivizēt savu iekšējo darbību, izmantojot automatizāciju un mākslīgā intelekta (MI) risinājumus.
“Will Grow Up” ir ģimenes – divu bērnu vecāku Dagnes Kantānes-Indrikas un viņas vīra Ivara – radīts zīmols, kas piedāvā veidot bērnu atmiņu grāmatas abonēšanas formātā, lai aizņemtiem vecākiem būtu vienkārši saglabāt svarīgākās atmiņas par atvašu bērnību. Katru nedēļu vecāki saņem rūpīgi atlasītus jautājumus, idejas un uzdevumus, kas palīdz viegli un jēgpilni dokumentēt un pierakstīt svarīgākos notikumus – bērna attīstību, emocijas, savas izjūtas un ikdienas mirkļus. Gada beigās viss saturs un ieraksti tiek apkopoti kvalitatīvā, skaisti noformētā, personalizētā grāmatā.
“Uzņēmuma stāsts sākās ļoti cilvēcīgi – no pašu pieredzes ģimenē. Ideja radās, piedzīvojot situāciju, ka pirmā bērna atmiņas tiek rūpīgi dokumentētas, bet ar otro bērnu tam bieži nepietiek laika vai aizmirstas. Tieši tas kļuva par pamatu produktam – personalizētām bērna pirmā gada atmiņu grāmatām, kas tiek veidotas, nosūtot vecākiem atgādinājumus. Mūsu grāmatu konceptā uzsvars nav tikai uz fotogrāfijām, bet primāri uz stāstu. Tas šim produktam piešķir emocionālu pievienoto vērtību,” stāsta Dagne.
Kad tehnoloģijas satiekas ar radošumu
Jau sākotnēji uzņēmuma darbībā tika izmantoti digitālie rīki – automatizēti e-pasta atgādinājumi un satura apkopošana. Tomēr laika gaitā par vislielāko izaicinājumu kļuva grāmatu maketēšana. Sākumā tas bija pilnībā manuāls process – dizaineri katru grāmatu veidoja individuāli, un tas prasīja ne tikai daudz laika, bet arī ievērojamu cilvēkresursu ieguldījumu. “Šis posms uzņēmuma attīstībā kļuva par pagrieziena punktu. Lai bizness būtu ilgtspējīgs un mērogojams, bija nepieciešams ievērojami samazināt izmaksas un laiku, vienlaikus saglabājot augstu kvalitāti un individualizāciju,” atceras Ivars.
Ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda līdzfinansējumu tika ieviesta automatizētā maketēšanas sistēma ar MI elementiem. Tā spēj strukturēt un analizēt klientu ievadīto saturu, automātiski veidot vizuāli pievilcīgus maketus un pielāgot dizainu atbilstoši satura apjomam un stilam, bet tajā pašā laikā nezūd arī elastība, jo katra grāmata joprojām ir unikāla, nevis balstīta uz stingriem šabloniem. Šī sistēma ne tikai samazina roku darbu, bet arī palīdz izvairīties no kļūdām un būtiski paātrina ražošanas procesu. Sistēma ļauj efektīvāk apstrādāt lielāku pasūtījumu apjomu un ievērojami paātrina gala produkta sagatavošanu drukai.
“Mūsu mērķis bija panākt, lai grāmatas izveide būtu vieglāka, lai tas nebūtu liels slogs. Digitalizācija ļāva šo procesu padarīt daudz vienkāršāku un lietotājam draudzīgāku. Iepriekš grāmatu maketēšana bija dārgs un laikietilpīgs process, bet ar jauno digitālo risinājumu, ko ieviesām, pateicoties līdzfinansējumam, mēs varējām iegūt gatavus maketus daudz ātrāk un ievērojami lētāk, vienlaikus saglabājot augstu kvalitāti un individuālu pieeju katram klientam,” skaidro uzņēmuma pārstāvis.
Sistēma ar MI elementiem ļauj apstrādāt lielu satura apjomu un mērogot procesu, bet cilvēks var fokusēties uz kvalitāti, kontekstu un galarezultāta uzlabošanu. “Samazinot tehnisko un manuālo slodzi, mums bija vairāk laika pievērsties klientu pieredzei, satura kvalitātei un produkta attīstībai. Tāpēc svarīgi uzsvērt, ka MI pilnībā neaizstāj cilvēku. Mūsu pieredze rāda, ka optimālais modelis ir kombinācija, kur tehnoloģijas veic apjomīgo darbu, bet cilvēks nodrošina kvalitātes kontroli, konteksta izpratni un estētisko novērtējumu,” piebilst Ivars.
MI – instruments, kuru jāprot pareizi izmantot
Līdz ar digitalizāciju un automatizāciju “Will Grow Up” no tikai “ražošanas režīma” ir pārgājis uz attīstības un inovāciju režīmu. Abi uzņēmuma pārstāvji MI dēvē par komandas biedru – virtuālo darbinieku ar konkrētiem uzdevumiem: no satura apstrādes līdz mārketingam un pat pārdošanai. “MI mums palīdz strādāt ātrāk un lielākos apjomos, samazināt izmaksas un elastīgi pielāgoties dažādiem uzdevumiem, taču arī šiem risinājumiem ir savas izmaksas un nepieciešama uzraudzība. Tie nav “bezmaksas darbinieki”, bet gan instruments, kuru jāprot pareizi izmantot,” saka uzņēmuma pārstāvis.
Digitalizācija pavērusi jaunas biznesa iespējas un virzienus. “Will Grow Up” vairs neaprobežojas tikai ar bērnu atmiņu grāmatām – tiek attīstītas idejas arī par pārmaiņu grāmatām, piemēram, svara samazināšanas vai personīgās izaugsmes dokumentēšanai, mājas būvniecības stāstu dokumentēšanai un tamlīdzīgi Tiek domāts par eksportu un jaunu tirgu apgūšanu, jo MI palīdz pielāgot saturu dažādām kultūrām un auditorijām.
Ieguvumi atsver ieguldījumus
Digitalizācija un automatizācija ir stratēģisks instruments konkurētspējas nodrošināšanai. Uzņēmēji, kas to ignorē, riskē atpalikt no tirgus. “Vienkāršs salīdzinājums – izmantot novecojušas metodes mūsdienu biznesā būtu tāpat, ja mēs joprojām sūtītu faksus laikā, kad citi izmanto digitālo komunikāciju. Un MI attīstība šo plaisu padara vēl straujāku,” savā redzējumā dalās Ivars un Dagne.
Jau tagad redzams, ka digitalizācija un MI ieviešana ikdienas procesos uzņēmumam Will Grow Up ne tikai palīdzējusi samazināt izmaksas un palielināt efektivitāti, bet arī sniegusi iespēju vadītājiem koncentrēties uz augstākas pievienotās vērtības darbiem. Tas ir ļoti svarīgi, lai uzņēmums varētu augt un paplašināties. “Līdz ar digitalizāciju uzņēmuma izaugsme kļūst straujāka un mērķtiecīgāka. Tas, ko varam ieteikt citiem uzņēmumiem, – vienkārši sākt un nebaidīties no MI. Sākotnējā skepse un pretestība ir dabiska, taču, tiklīdz uzņēmums sper pirmos soļus, kļūst skaidrs, ka ieguvumi atsver ieguldījumus, un tie, kas izmanto MI, iegūst būtisku priekšrocību,” noslēgumā piebilst Ivars.
Latvijas uzņēmējiem ir pieejams plašs valsts un Eiropas Savienības finansēts atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, kas apkopots vienotajā uzņēmēju portālā “business.gov.lv” un tā apakšvietnē “liaa.business.gov.lv”. Tur uzņēmumi var atrast informāciju par dažādām programmām –no finansējuma inovāciju un jaunu produktu attīstībai, eksporta veicināšanas un starptautiskās sadarbības iespējām līdz grantiem uzņēmumu digitalizācijai, tehnoloģiju ieviešanai un produktivitātes paaugstināšanai.
