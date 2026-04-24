Ekonomikas ministrija: solidaritātes maksājums šobrīd skartu lielāko daļu degvielas tirgotāju
Ja solidaritātes maksājuma mehānisms būtu spēkā patlaban, iemaksa par pārsnieguma daļu attiektos uz lielāko daļu tirgotāju, norādīja Ekonomikas ministrijā (EM), balstoties uz datiem par posmu no 20. līdz 23. aprīlim.
EM pauž, ka pēdējo divu nedēļu laikā Latvijas degvielas tirgū vērojama skaidra cenu korekcija. Visi lielākie degvielas uzpildes staciju (DUS) tīkli šajā periodā ir samazinājuši dīzeļdegvielas cenas kopumā par vairākiem desmitiem centu litrā. Tas apliecina, ka mazumtirdzniecība ir sākusi sekot biržas cenu kritumam, kas raksturoja minēto pārskata periodu, uzskata EM.
Vienlaikus ministrijā atzīmēja, ka mazumtirdzniecības cenu korekcija notiek lēnāk nekā cenu kritums biržās, un uz pārskata perioda beigām lielākie DUS tīkli vēl atrodas virs tirgus pamatotās robežas.
Ja solidaritātes maksājuma mehānisms būtu spēkā patlaban, iemaksa par pārsnieguma daļu attiektos uz lielāko daļu tirgotāju. Vienlaikus attālums no šīs robežas vairumam tīklu ir būtiski mazinājies salīdzinājumā ar situāciju aprīļa sākumā. Virziens esot pareizs, taču temps vēl neesot pietiekams, vēsta EM.
Ministrija apgalvo, ka minētais mehānisms ir izstrādāts, lai nodrošinātu, ka akcīzes samazinājuma un biržas cenu korekcijas ietekme pilnā apmērā un savlaicīgi nonāk līdz patērētājam, nevis paliek piegādes ķēdes maržā. Pašreizējie tirgus dati apstiprinot mehānisma pamatotību - ne kā soda instrumentu, bet kā strukturālu stimulu, kas nodrošina tirgus savlaicīgu korekciju.
Komentējot jautājumu, vai pirms solidaritātes maksājuma ieviešanas būtu lietderīgāk ieviest citus risinājumus, EM uzsvēra, ka patlaban ir samazināts akcīzes nodoklis par 15%, kas ir zemākais rādītājs Baltijā. Ja cenas neatgriezīsies mērķa robežās - no 1,80 līdz 1,90 eiro par litru, EM ir gatava virzīt nākamos soļus, tostarp lielāku akcīzes samazinājumu un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes jautājumu. Valdība regulāri tiek informēta par situāciju degvielas tirgū.
Ministrijā norādīja, ka PVN likmes selektīvu samazinājumu atsevišķām preču grupām ierobežo Eiropas Savienības (ES) PVN direktīva, tādēļ šāds pasākums prasa saskaņošanu ES līmenī un nav ieviešams tikpat ātri kā nacionālajā kompetencē esošs akcīzes samazinājums.
Tas gan nenozīmējot, ka Latvija ir noraidījusi iespēju samazināt PVN. Latvija pasākumus īsteno pakāpeniski, sākot ar instrumentiem, kas ir nacionālajā kompetencē un nodrošina fiskālo stabilitāti, klāsta EM.
Jau ziņots, ka valdība 14. aprīlī atbalstīja EM rosinājumu degvielas tirgotājiem piemērot solidaritātes maksājumu, ja to faktiskā mazumtirdzniecības cena pārsniegs objektīvi aprēķināto orientējošo mazumtirdzniecības cenu par vairāk nekā 3%.
Par degvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likumu tika iesniegti vairāki iebildumi. Tos iesniedza Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL), Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Valsts kanceleja (VK), Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) un Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija (LDTA). Vienlaikus KEM, Finanšu ministrija, VK, Konkurences padome un Tieslietu ministrija ir iesniegušas vairākus priekšlikumus likumprojekta uzlabošanai.
Savukārt LDTA izpilddirektore Ieva Ligere norādījusi, ka degvielas tirgotāji konceptuāli neatbalsta EM izstrādāto likumprojektu par solidaritātes maksājumu, jo tas degvielas tirgotāju ieskatā ir pretrunā ar brīvā tirgus principiem, kā arī iezīmējas zināmi riski atbilstībai Satversmei.
"Te nav stāsts par virspeļņas nodokli, tā ir tīra cenu regulēšana. Tā ir politiska iniciatīva priekšvēlēšanu gaisotnē. Degvielas tirgotāji tam nesaskata ekonomisku pamatojumu un tam nav arī ekonomiska izvērtējuma," sacīja Ligere.
Viņa skaidroja, ka likumprojekts paredz faktiski mēģināt regulēt cenu, kuras lielākās komponentes degvielas tirgotāji nevar ietekmēt, jo 93% cenas veido iepirkuma cena un nodokļi, bet 7% ir tā daļa, ar kuru tirgotājs var operēt.
Tāpat ziņots, ka 1. aprīlī stājās spēkā Degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem.
Likums nosaka akcīzes nodokļa pagaidu samazinājumu dīzeļdegvielai - no līdzšinējiem 467 eiro līdz 396 eiro par 1000 litriem. Savukārt marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodokļa likme noteikta 21 eiro par 1000 litriem. Samazinātās likmes tiks piemērotas no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam.