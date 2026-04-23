Ekonomikas ministrs Viktors Valainis Latvijas-Polijas biznesa forumā akcentē stratēģisko sadarbību drošības, tehnoloģiju un enerģētikas jomās
Ceturtdien, 23. aprīlī, Varšavā sācies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) rīkotais Latvijas–Polijas biznesa forums, kuru atklāja Latvijas ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Forums pulcē abu valstu uzņēmējus, politikas veidotājus un nozaru ekspertus, lai stiprinātu ekonomisko sadarbību un veidotu jaunas partnerības aizsardzības un drošības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT), kā arī enerģētikas sektoros.
Atklājot forumu, ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsvēra: “Polija ir stratēģiski nozīmīgs partneris Latvijai – gan ekonomiski, gan ģeopolitiski. Mūsu sadarbība balstās kopīgās interesēs stiprināt reģionālo drošību, attīstīt tehnoloģijas un veidot noturīgas piegādes ķēdes. Šodienas forums ir iespēja pāriet no sarunām uz konkrētiem projektiem, īpaši jomās, kur Latvijas uzņēmumi var piedāvāt augstas pievienotās vērtības risinājumus.”
Atklāšanas sesijā piedalījās Polijas Ekonomiskās attīstības un tehnoloģiju ministrijas valsts sekretārs Mihals Baranovskis (Michał Baranowski, video uzrunā), Polijas Senāta senators Kazimežs Kleina (Kazimierz Kleina), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis, kā arī Polijas Tirdzniecības kameras prezidents Mareks Kločko (Marek Kłoczko).
Polijas Ekonomiskās attīstības un tehnoloģiju ministrijas valsts sekretārs Mihals Baranovskis: “Polija ir nozīmīgs partneris Baltijas valstīm, tostarp Latvijai. Mūsu ekonomiskās saites jau šobrīd ir ciešas – mūsu valsts ir viens no galvenajiem Latvijas tirdzniecības partneriem, un savstarpējais tirdzniecības apjoms sasniedz aptuveni 3,1 miljardu eiro, no kuriem vairāk nekā 2,5 miljardi eiro ir Polijas eksports. Vienlaikus saglabājas būtisks potenciāls turpmākai izaugsmei, īpaši palielinot importu no Latvijas.”
Strukturēta programma ar fokusu uz praktisku sadarbību
Biznesa foruma programma veidota ar uzsvaru uz konkrētu sadarbības iespēju attīstību Aizsardzības un drošības, IKT un enerģētikas tematiskajās paneļdiskusijās.
Aizsardzības un drošības paneļdiskusijā piedalās abu valstu nozares eksperti, tostarp Polijas Duālā pielietojuma tehnoloģiju kameras (Polish Dual Use Chamber) pārstāvji, kas ir nozīmīga platforma duālā pielietojuma un aizsardzības industrijas sadarbības veicināšanai, kā arī uzņēmuma WB Group eksperti. WB Group ir viens no vadošajiem Polijas privātās aizsardzības industrijas uzņēmumiem, kas specializējas bezpilota sistēmās, kaujas vadības risinājumos un modernās militārās tehnoloģijās un ir būtisks Polijas aizsardzības industrijas eksporta spēlētājs.
IKT paneļdiskusijā uzmanība tiek pievērsta digitālās transformācijas, kiberdrošības un starptautisko tehnoloģiju projektu attīstībai, piedaloties Latvijas vadošo tehnoloģiju uzņēmumu pārstāvjiem un organizācijas Digital Poland ekspertiem. Digital Poland ir viena no nozīmīgākajām valsts digitālās nozares organizācijām, kas apvieno tehnoloģiju uzņēmumus un veicina valsts digitālās ekonomikas attīstību, tostarp mākoņtehnoloģiju, mākslīgā intelekta un informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu jomās.
Savukārt enerģētikas panelī tiek apspriesti ilgtspējīgas enerģijas, infrastruktūras un reģionālās sadarbības jautājumi, tostarp ostu attīstības un enerģētikas projektu kontekstā.
Forums pulcē aptuveni 100 dalībniekus – uzņēmējus, investorus, politikas veidotājus un pētniekus. Programmas noslēgumā paredzēta plaša tīklošanās sesija un individuālās (B2B) tikšanās, kas ir viens no būtiskākajiem šādu forumu praktiskajiem ieguvumiem.
Latvijas un Polijas ekonomiskās attiecības raksturo augsts tirdzniecības apjoms un cieša industriālā sadarbība. 2025. gadā abu valstu preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums sasniedza aptuveni 3,9 miljardus eiro. Latvijas eksports uz Poliju bija ap 1,06 miljardiem eiro, savukārt imports – ap 2,88 miljardiem eiro, šobrīd veidojot negatīvu tirdzniecības bilanci aptuveni 1,8 miljardu eiro apmērā. Tas vienlaikus iezīmē būtisku Latvijas eksporta pieauguma potenciālu šajā tirgū.
Tirdzniecības misijas kā instruments konkrētu rezultātu sasniegšanai
Latvijas–Polijas biznesa forums ir daļa no LIAA organizētajām tirdzniecības misijām, kuras mērķis ir panākt konkrētus biznesa rezultātus – jaunus eksporta darījumus, partnerības un investīciju projektus, veicinot Latvijas uzņēmējdarbību un stimulējot jaunu darbavietu rašanos. Šādas vizītes nodrošina strukturētu platformu uzņēmumiem, ļaujot īsā laikā izveidot kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem un virzīt sarunas līdz praktiskiem projektiem.
Polijas puses dalībnieku vidū forumā pārstāvēti vairāki nozīmīgi uzņēmumi un organizācijas no dažādām nozarēm. Viedā apgaismojuma un energoefektivitātes risinājumu uzņēmums Signify Poland Sp. z o.o. attīsta modernus apgaismojuma tehnoloģiju risinājumus, savukārt infrastruktūras un būvniecības uzņēmums FABE Polska Sp. z o.o. specializējas lielapjoma inženiertehnisko projektu īstenošanā. Elektronikas un pusvadītāju nozares uzņēmums SEMICON Sp. z o.o. darbojas augsto tehnoloģiju sektorā, bet industriālo risinājumu ražotājs DEMARKO S.A. attīsta specializētas transporta un rūpniecisko iekārtu tehnoloģijas.
Legnicas Speciālā ekonomiskā zona veicina ārvalstu investoru ienākšanu Polijas tirgū un industriālo projektu attīstību. Savukārt Polijas duālā pielietojuma tehnoloģiju kamera fokusējas uz inovāciju un sadarbības veicināšanu drošības un aizsardzības sektorā.
IKT un inovāciju jomu pārstāv digitālo tehnoloģiju uzņēmumi Phonemic Sp. z o.o. un SPLINE Sp. z o.o., kas attīsta programmatūras un digitālos risinājumus.
LIAA direktore Ieva Jāgere norāda: “Polija ir viens no perspektīvākajiem sadarbības partneriem Latvijas uzņēmumiem, īpaši tehnoloģiju un enerģētikas jomās. Mēs redzam lielu potenciālu kopīgu projektu attīstībā – gan aizsardzības industrijā, gan digitālajos risinājumos un viedajā enerģētikā. LIAA uzdevums ir palīdzēt uzņēmumiem ne tikai uzsākt sarunas, bet arī nonākt līdz konkrētiem līgumiem un ilgtermiņa sadarbībai starptautiskajās piegādes ķēdēs.”
Latvijas–Polijas biznesa forums ir centrālais notikums šajā tirdzniecības misijas posmā, un pēc tā Latvijas delegācija turpinās vizīti Ukrainā, kur notiks līdzīgs biznesa forums, fokusējoties uz praktisku sadarbību un Latvijas uzņēmumu iesaisti Ukrainas atjaunošanas projektos.
Dalību tirdzniecības misijā ārvalstīs LIAA organizē Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionāla attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu. Uzņēmums tajā var piedalīties gan par maksu, gan saņemot atbalstu par attiecināmajām izmaksām.
