"Tik brīnišķīgs un tik mans!" Z paaudze pievērsusies portatīvo datoru izveidošanai
Padarīt kaut ko bezpersonisku par kaut ko ļoti autentisku – tāds ir Z paaudzes moto sociālajos tīklos. Tehnoloģiju entuziasti izrāda savus portatīvos datorus, kas ir veidoti no šķietami nesaderīgām daļām.
Ja tevi aizrauj tehnoloģijas un mode, šī būs tēma, kas tevi uzrunās. Kā skaidro satura veidotājs "SBK" platformā "TikTok", daudzi pēdējā laikā sākuši izvietot saturu, demonstrējot pašu uztaisītos mazos, kompaktos un piemīlīgos portatīvos datorus, jeb tos sauc par "cyberdeck". Šī ideja balstās uz vēlmi atteikties no modernām tehnoloģijām un ieslīgt nostaļģijā. Šī vēlme atgriezties pie vecā un zināmā jau ir trends kādu laiku.
Jau vēstīts, ka jaunieši dalās, ka vairs neizvēlas klausīties mūziku "Spotify", "Apple Music" vai citās lielajās straumēšanas platformās, bet labprāt izvēlas iegādāties CD diskus vai, piemēram, klausīties mūziku MP3 atskaņotājā. Kā viens no iemesliem tiek minēts, ka lietotājiem sāka zust uzticamība "Spotify" platformai, ka tā ņem vērā viņu intereses un piedāvā atbilstošu saturu.
Kā arī daudzi pieaugušie sākuši kolekcionēt "Pokémon" kārtis, "Lego" komplektus un citas rotaļlietas, jeb atgriezties pie tā, kas kādreiz sagādāja prieku.
Psihologi uzskata, ka nodarbošanās ar nostalģiskām aktivitātēm, kuras iepriecina iekšējo bērnu, uzlabo garastāvokli un labvēlīgi ietekmē garīgo veselību.
Atgriežoties pie "cyberdeck", "SBK" saka, ka šāds paštaisīts radošs portatīvais dators liedz citiem iespēju novērot tavas darbības, bet tas ir viņa personīgais viedoklis. Datoram nepieciešamās detaļas ir viegli atrast lietoto preču veikalā vai iegādāties "eBay" un visjautrākā daļa – personalizēt to. Dažreiz tādus datorus var uzlādēt ar saules enerģijas palīdzību.
Kāpēc tas ir vajadzīgs?
"Mēs vēlamies mazāk pakļauties lietām, kuras nevaram ietekmēt," saka satura veidotāja.
Viņa norāda, kāpēc mums būtu jāaizliedz cilvēkiem izprast, kā viņu tehnoloģijas strādā. Izstrādājot savu ierīci, tu pieeji pie tā ļoti atbildīgi, un pasaulē, kurā sāk dominēt mākslīgais intelekts, cilvēki vēlas atgriezties pie personalizēta un cilvēku veidota satura, bet nedaudz neideāla.
Tā ir viennozīmīga iespēja savu datoru padarīt personiskāku. Lietotāja Keitlina (Caitlin) dalās, ka savā mazajā klēpjdatorā uzstādījusi lietotni, lai varētu veikt pierakstus. Viņa ir pielāgojusi to tā, lai varētu meklēt informāciju par sev interesējošo tēmu – kukaiņiem, tauriņiem, augiem, brīvdabu. Kā arī viņa vēlējās, lai viņa varētu piekļūt tīmekļa saturam bezsaistē, kā e-grāmatu lasītājs.
Kā tie izskatās?
Atšķirībā no tradicionālajiem portatīvajiem datoriem, cyberdeck parasti tiek veidoti no lietotiem vai atkārtoti izmantotiem materiāliem, kas katrai ierīcei piešķir unikālu izskatu un funkcionalitāti, kuru pilnībā nosaka tās veidotājs. Ievietoti mazās rokassomiņās, vecās mantiņās, īpaši izrotāti, katrs mazais datoriņš ir unikāls.
Bieži vien tiek minētas, ka ir izmantots Raspberry Pi. Kā norādīts internetā, tas ir maziņš, maksājuma kartes lieluma galddators, bet ļoti veiktspējīgs. Kā arī tiek izmantota "Bluetooth" klaviatūra un skārienjūtīgais ekrāns.
Pozitīvas atsauksmes
Komentāri zem šādiem video ir pozitīvi. Daudzi vēršas pēc padoma, jo paši šobrīd ir izstrādes procesā, uzdod tehniskos jautājumus, interesējas par pielietojumu vai vienkārši apbrīno pabeigto darbu.
"TikTok" platformā pat parādījušies video, kā uzbūvēt pašam savu "cyberdeck". Cilvēki skaidro, ko katra nepieciešamā detaļa dara, kā pārliecināties, ka tas ātri neizlādēsies, un kā to personalizēt.
Viennozīmīgi, šis ir vēl viens veids, kā ļaut sev pašizpausties, domāt radoši un vienlaikus arī uzlabot savas tehniskās prasmes.