Koalīcija vienojas līdz gada beigām saglabāt samazinātu akcīzi dīzeļdegvielai
Koalīcijas partijas vienojušās samazinātās akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai saglabāt līdz šā gada beigām, pirmdien pēc valdību veidojošo koalīcijas partiju sanāksmes teica finanšu ministrs Māris Kučinskis.
1. aprīlī stājās spēkā Degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem.
Likums nosaka akcīzes nodokļa pagaidu samazinājumu dīzeļdegvielai - no līdzšinējiem 467 eiro līdz 396 eiro par 1000 litriem. Savukārt marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodokļa likme noteikta 21 eiro par 1000 litriem. Samazinātās likmes tiks piemērotas līdz 30. jūnijam.
Nodokļa likmju samazinājumu līdz gada beigām iepriekš aicināja turpināt Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).
"Līdz Saeimas sesiju pārtraukumam ir palikušas divas parlamenta sēdes, tāpēc kavēties nevar. Jau šonedēļ ir jāuzsāk diskusijas un samazinājums akcīzes nodokļa likmēm ir jāpagarina," iepriekš akcentēja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS).
ZZS norādīja, ka, mazinot nodokļa likmi dīzeļdegvielai, tiek kavēts būtisks izmaksu kāpums iedzīvotājiem - ne tikai autovadītājiem, kuri dīzeļdegvielu pilda automašīnās, bet arī citiem, jo tiek mazināts spiediens uz dažādu pakalpojumu, piemēram, pasažieru un kravu pārvadājumiem, izmaksām, kas rezultātā ietekmēs cenas.
Jau ziņots, ka dīzeļdegvielas rekords tika sasniegts šogad nedēļā no 6. aprīļa līdz 12. aprīlim, kad dīzeļdegvielas vidējā cena bija 2,12 eiro par litru.
Latvijā 95. markas benzīna vidējās cenas rekords tika sasniegts 2022. gadā nedēļā no 14. līdz 20. jūnijam, kad 95. markas benzīna vidējā cena bija 2,104 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas vidējās cenas iepriekšējais rekords bija 2022. gadā nedēļā no 21. līdz 27. jūnijam - 2,108 eiro par litru.