Liepājā svinīgi atklāts jauns lokālais medijs – "Radio Liepāja"
4. jūnija vakarā kultūras namā "Wiktorija" svinīgā un neformālā gaisotnē norisinājās jaunā medija "Radio Liepāja" oficiālais atklāšanas pasākums. Svinīgajā pasākumā, ...
Liepājā svinīgi atklāts jauns lokālais medijs - "Radio Liepāja"
4. jūnija vakarā kultūras namā "Wiktorija" svinīgā un neformālā gaisotnē norisinājās jaunā medija "Radio Liepāja" oficiālais atklāšanas pasākums. Svinīgajā pasākumā, piedaloties radošajai komandai un sadarbības partneriem, tika atdzīvināta Liepājas publiskā kultūras balss, kas pilsētā nebija skanējusi jau vairākus gadus.
Jaunā radio stacija būs klausāma tikai tīmeklī, tās mājaslapā radioliepaja.lv. "Radio Liepāja" dibinātāji ir trīs ar kultūru cieši saistīti liepājnieki un domubiedri no dažādām paaudzēm – Uldis Meļķis, Valdis Skujiņš un Kaspars Gods. Lai lēnām, bet mērķtiecīgi atgrieztu pilsētā lokālo radio, dibinātāji ir apvienojušies juridiskā statusā, izveidojot biedrību "Ētera osta”.
Radio testa režīmā sāka skanēt jau šī gada 18. martā – Liepājas 401. dzimšanas dienas vakarā, simboliski pasniedzot to kā dāvanu pilsētai, kas bez sava vietējā radio bija dzīvojusi jau aptuveni septiņus gadus. Atklāšanas pasākums kultūras namā "Wiktorija" kalpoja kā oficiālā radio dzimšanas diena un nozīmīgs brīdis aptuveni 15 cilvēku lielajai komandai, lai pirmo reizi satiktos un apjaustu kopīgo komandas garu.
Biedrības "Ētera osta” pārstāvis un radio līdzdibinātājs Uldis Meļķis norāda: "Aptuveni 2000. gadā Liepājā darbojās vairākas radio stacijas, kas nodrošināja kultūras komunikāciju ar vietējo patērētāju, uzturēja regulāru dialogu un palīdzēja dažādu žanru māksliniekiem prezentēt sevi un savus darbus. Kopš Covid-19 laika Liepāja bija palikusi bez neviena sava radio, kas diemžēl radīja stagnāciju visā vietējā kultūras telpā. Mūsu lielākais mērķis pirmajam darbības gadam ir nostiprināt stabilu kolektīvu, sakārtot kvalitatīvu programmu un popularizēt “Radio Liepāja” zīmolu, piesaistot uzticīgus klausītājus visā pasaulē."
"Radio Liepāja" saturs ir veidots pēc principa – vairāk kvalitatīvas mūzikas, mazāk garu runu. Radio programmā nebūs ierasto ziņu bloku vai rīta šovu, bet tā pamatbūtība un galvenais akcents būs kultūra. Klausītājiem tiks piedāvāti daudzveidīgi, ar kultūru, sportu un Liepājas aktualitātēm saistīti autorraidījumi un rubrikas. Šie autorraidījumi tiešraidē ēterā pakāpeniski startēs pēc 4. jūnija. Tos vadīs gan sabiedrībā jau pazīstamas Liepājas radošās personības, gan jauni talanti. Visus izskanējušos raidījumus ērtā laikā varēs noklausīties arī mājaslapas arhīva sadaļā.
Jaunā medija potenciālie klausītāji ir liepājnieki Latvijā un visā pasaulē, kā arī īsti mūzikas gardēži. Lai gan šobrīd dārdzības dēļ par FM frekvenci netiek domāts, kā nākamais radio attīstības mērķis ir izvirzīta savas mobilās aplikācijas izveide.