Rīgas vidusskolēni Londonā attīsta mākslīgā intelekta lietotņu idejas un prezentē tās starptautiskiem ekspertiem
Aizvadītajā nedēļā piecas Rīgas vidusskolēnu komandas devās uz Londonu, kur Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) galvenajā mītnē piedalījās mentoringa aktivitātē konkursā “Jaunu aplikāciju izstrāde, izmantojot MI un “Vibe coding” iespējas” ietvaros, pavēstīja Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvalde.
Konkursa iniciatīvu īsteno Rīgas pašvaldība sadarbībā ar tehnoloģiju uzņēmumiem, sniedzot jauniešiem iespēju attīstīt digitālās un inovāciju prasmes starptautiskā vidē.
Mentoringa programmas laikā skolēni apguva mākslīgā intelekta praktisko pielietojumu, strādāja hakatona formātā pie savu ideju pilnveides un saņēma individuālu atbalstu no ERAB Tehnoloģiju departamenta ekspertiem. Dienas noslēgumā jaunieši prezentēja savas idejas bankas vadības un ekspertu panelim, saņemot profesionālu un iedrošinošu atgriezenisko saiti.
Īpaši nozīmīga dalībniekiem bija tieši prezentāciju un izvērtēšanas daļa, kas ļāva labāk izprast, kā veiksmīgi attīstīt ideju no koncepta līdz praktiski īstenojamam risinājumam. Šī pieredze apliecināja, ka inovāciju attīstībā būtiska ir spēja formulēt problēmu, strādāt komandā, izmantot tehnoloģijas un pārliecinoši prezentēt savu redzējumu.
“Jauni cilvēki un jaunas idejas var mainīt pasauli — sākot ar savu sabiedrību, valsti un pilsētu. Mūsu uzdevums ir dot iespēju jauniešiem ar idejām un entuziasmu tās attīstīt, atverot viņiem plašākas iespējas un starptautisku pieredzi. Mentoringa aktivitāte ERAB to spilgti pierādīja,” uzsver Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.
“Mentoringa daļa man palika visvairāk atmiņā — strādājām pie projektiem un saņēmām tiešu atgriezenisko saiti no augsta līmeņa profesionāļiem ar pieredzi MI un inovāciju jomās. Prezentāciju sesija un saņemtie ieteikumi deva daudz skaidrāku virzienu, kā ideju attīstīt tālāk,“ atzīst Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 11. klases skolēns Tomass Banga, viens no mentoringa aktivitātes dalībniekiem.
Mentoringa vizīte Londonā sniedza būtisku atbalstu konkursa otrās kārtas dalībniekiem, palīdzot idejas padarīt konkrētākas, testējamākas un praktiski īstenojamas, vienlaikus stiprinot jauniešu starptautisko redzējumu.
Vizītes laikā skolēni viesojās arī Latvijas Republikas vēstniecība Apvienotajā Karalistē.