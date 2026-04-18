Teju puse Latvijas iedzīvotāju par nākotni satraucas viena iemesla dēļ
Nākotne šobrīd daudziem nešķiet līdz galam droša, un tas arvien skaidrāk redzams arī sabiedrības noskaņojumā. Jaunākā aptauja parāda, kuri jautājumi Latvijas iedzīvotājiem rada vislielāko spriedzi.
Latvijas iedzīvotājiem šobrīd vislielākās bažas par nākotni rada cenu kāpums – to norādījuši 46 % iedzīvotāju, liecina Luminor bankas veiktā aptauja. Kā otrs biežāk minētais satraukuma iemesls ir drošība un stabilitāte Baltijas reģionā kopumā, ko norāda teju trešdaļu iedzīvotāju. Savukārt katram piektajam iedzīvotājam bažas rada veselība un veselības aprūpes pieejamība.
Kas šobrīd visvairāk satrauc iedzīvotājus?
Teju pusei iedzīvotāju satraukumu par nākotni šobrīd rada cenu kāpums Latvijā. Iedzīvotāju noskaņojums sakrīt arī ar jaunākajām cenu izmaiņām valstī – martā, salīdzinot ar februāri, patēriņa cenas Latvijā pieauga par 1,9 %, bet gada griezumā kāpums sasniedza 3,4 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes dati. Īpaši izteikti bažas par dzīves dārdzību pauduši jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, un tās atzīst vairāk nekā puse jeb 61 % jauniešu.
“Var piekrist, ka tieši cenas tuvākajā laikā būs tās, kas vairumam iedzīvotāju ikdienā radīs nepatīkamas emocijas. Inflācijas attīstību šobrīd būtiski ietekmē ģeopolitiskie notikumi, un līdz ar to tās turpmāko dinamiku prognozēt ir sarežģīti – cenu kāpums gada griezumā tuvākajos mēnešos varētu būt ap 4 % robežās, gan var pieaugt vēl vairāk. Vienlaikus svarīgi uzsvērt, ka cenu kāpums vēl nenozīmē labklājības kritumu. Arī pērn, neskatoties uz salīdzinoši augstu inflāciju, iedzīvotāju pirktspēja pieauga, un ir pamats cerēt, ka neliels kāpums var saglabāties arī šogad. Turklāt kopējais sabiedrības noskaņojums nav viennozīmīgi pesimistisks – cilvēki izjūt bažas, taču nav pamata uzskatīt, ka iedzīvotāju noskaņojums kopumā ir negatīvs,” norāda Pēteris Strautiņš, Luminor bankas galvenais ekonomists.
Tikmēr drošība un stabilitāte Baltijas reģionā ir otrs nozīmīgākais satraukuma iemesls, ko kopumā minējuši gandrīz trešdaļa jeb 30 % respondentu. Šis jautājums uztrauc iedzīvotājus visās sabiedrības grupās, tomēr izteiktāk šādas bažas raksturīgas iedzīvotājiem vecumā no 30 līdz 39 gadiem, kā arī senioriem vecumā no 60 līdz 74 gadiem.
Līdzās cenu kāpumam bažas rada arī veselības aprūpes pieejamība
Arī veselības un veselības aprūpes pieejamības jautājumi satrauc iedzīvotājus – to norāda katrs ceturtais (25 %) iedzīvotājs. Šo satraukumu var pastiprināt arī izmaksu pieaugums veselības aprūpes jomā – šogad cenu līmenis pieaudzis arī šajā jomā un lielākā ietekme uz to bijusi medikamentu cenu kāpumam. Bažas par veselības aprūpes pieejamību ir izteiktākas gados vecākiem cilvēkiem, īpaši vecuma grupā no 60 līdz 74 gadiem, kam veselības jautājumi un medicīnisko pakalpojumu pieejamība ikdienā ir īpaši būtiska.
Papildus minētajam iedzīvotāji salīdzinoši bieži norādījuši arī bažas par valsts ekonomisko un politisko attīstību (21 %), kā arī neskaidrību par nākotni kopumā (20 %).