Rīgā veido radošo pakalpojumu eksporta platformu “Neverending”, attīstībā investēs piecus miljonus eiro
Rīgā tiek veidota radošo pakalpojumu eksporta platforma “Neverending”, kuras mērķis ir stiprināt Latvijas radošās industrijas konkurētspēju starptautiskajos tirgos un veidot Rīgu par Baltijas radošo pakalpojumu eksporta centru. Platformas kodols būs piecas Latvijas aģentūras “McCANN Riga”, “White Label”, “Overpriced”, “GOLIN Riga” un “MOOZ” — apvienojot to kompetences stratēģijā, zīmolvedībā, dizainā, komunikācijā, digitālajos risinājumos un mārketinga kampaņās, lai eksportētu šos pakalpojumus starptautiskajos tirgos.
Uzņēmums “Neverending” savā attīstībā triju gadu laikā plāno investēt piecus miljonus eiro, pievienojot eksporta platformai arī citas izcilas Latvijas aģentūras un talantus, dubultojot komandas kapacitāti starptautisku projektu īstenošanai un eksporta rādītājus. Tiek veidotas arī pārstāvniecības piecās valstīs, lai attīstītu tuvāku klātbūtni Eiropas galvaspilsētās.
Jau šobrīd “Neverending” komandā ir vairāk nekā 90 radošo un komunikācijas talantu. Pēdējos gados grupas aģentūras īstenojušas projektus Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āzijā, tostarp Ķīnā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Šveicē un Francijā. 2024. gadā grupas ieņēmumi sasniedza 12 miljonus eiro, no kuriem 25% veidoja darbs pie starptautiskiem projektiem. Pēdējo gadu laikā radošo pakalpojumu eksports grupā pieaudzis par 40%, un pagājušajā gadā grupas komandas realizēja 26 projektus 8 ārvalstīs. “Neverending” mērķis ir divu gadu laikā palielināt starptautisko projektu īpatsvaru līdz 50% no grupas ieņēmumiem.
“Latvijā ir pasaules līmeņa radošais talants, taču līdz šim tas bieži ir eksportēts fragmentāri un daudzi jaunie profesionāļi devušies strādāt uz citām valstīm. “Neverending” mērķis ir izveidot platformu, kas ļauj Latvijas radošajām komandām sistemātiski konkurēt globālajā tirgū un vienlaikus piesaistīt starptautiskus projektus Latvijai. “Neverending” grupas vietējiem klientiem šis attīstības virziens nodrošinās aizvien kvalitatīvākus, starptautiska līmeņa mārketinga pakalpojumus,” norāda “Neverending” vadošais partneris, zīmolu stratēģis Kristaps Siliņš.
Latvijā turpina attīstīties pakalpojumu ekonomika, bet saskaņā ar ANO un “International Trade Centre” datiem radošās industrijas pasaulē jau veido vairāk nekā 6% no globālās pievienotās vērtības, sastādot būtisku daļu no pakalpojumu sektora. Prognozes liecina, ka līdz 2030. gadam radošo industriju nozīme varētu pieaugt vēl straujāk. Līdz šim Latvijā šis eksporta potenciāls nav ticis pilnībā izmantots, jo tirgus ir pārāk sadrumstalots un investīcijas industrijā bijušas nepietiekamas.
Savukārt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere komentē: “Latvijas radošās industrijas arvien skaidrāk apliecina savu spēju konkurēt starptautiskajos tirgos. Iniciatīvas, kas apvieno talantu, stratēģisko domāšanu un uzņēmējdarbības ambīcijas, palīdz veidot spēcīgākus eksportspējīgus pakalpojumus un stiprina Latvijas pozīcijas globālajā radošo pakalpojumu tirgū. “Neverending” platformas attīstība ir labs piemērs tam, kā, sadarbojoties vairākām spēcīgām komandām, iespējams radīt jaunu mērogu Latvijas radošo pakalpojumu eksportam un vienlaikus piesaistīt starptautiskus projektus Latvijai.”
“Neverending” aicina Latvijas radošos talantus pievienoties iniciatīvai stiprināt Latvijas vietu pasaules radošajā kartē, kā arī aicina Latvijas eksportējošos uzņēmumus sadarboties ar grupas aģentūrām, lai ar spēcīgas stratēģijas, zīmolvedības un komunikācijas palīdzību attīstītu savus zīmolus starptautiskajos tirgos.
“Neverending” grupā ietilpstošo aģentūru vadītāji ir Madara Gore-Bērziņa (“McCANN Riga”), Dāvis Sakne (“GOLIN Riga”), Aigars Mamis (“Overpriced”), Linda Lēvenšteine (“MOOZ”) un Rolands Puhovs (“White Label”).