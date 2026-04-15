Kā tehnoloģijas stiprina konkurētspēju un paver jaunus tirgus. “PRORING Latvia” pieredze
“Jau kopš uzņēmuma pirmsākumiem jebkurā tā attīstības posmā mēs vienmēr esam meklējuši un apzinājušies savus vājos punktus, lai nezaudētu konkurētspēju. Digitalizācija un automatizācija mūsdienās ir ļoti svarīgi procesi, un tas nav stāsts tikai par attīstību – tā jau kļuvusi par akūtu nepieciešamību, lai uzņēmums spētu pilnvērtīgi funkcionēt un būtu mūsdienīgs,” uzsver SIA “PRORING Latvia” vadītājs Alfrēds Lazdiņš.
SIA “PRORING Latvia” ir Latvijā vadošais uzņēmums transportlīdzekļu iekšdedzes dzinēju atjaunošanā un remontā. Papildus tam uzņēmums piedāvā arī detaļu izgatavošanas un metālapstrādes pakalpojumus – virpošanu, frēzēšanu, slīpēšanu, prototipēšanu un detaļu mehānisko apstrādi. “PRORING” veic mehāniskās apstrādes darbus, izmantojot CNC jeb datorizētas ciparvadības metālapstrādes darbgaldus, kā arī piedāvā konstruēšanu un 3D modeļu izstrādi.
“Lai gan šodien digitalizāciju bieži uztveram kā izdevumus, patiesībā tas ir ieguldījums nākotnē. Optimizējot procesus, iespējams ietaupīt cilvēkresursus, energoresursus un citus līdzekļus, tādējādi radot ilgtermiņa ieguvumus,” piebilst Lazdiņš, un tie nav tikai tukši vārdi – viņa sacītais jau realizējies uzņēmuma praksē ikdienas darbā. Ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) īstenotās Atveseļošanas un noturības mehānisma digitalizācijas atbalsta programmas mazajiem, vidējiem un lielajiem uzņēmumiem, lai veicinātu komercdarbībā izmantoto procesu digitalizāciju, līdzfinansējumu realizēti divi projekti, kas palīdzējuši palielināt ražošanas kapacitāti un samazināt brāķu apjomu, kā arī efektivizēt procesus.
Automatizācija samazina kļūdas un paātrina ražošanu
Viena no iegādātajām ierīcēm paredzēta iekšdedzes dzinēju atjaunošanai. Tā ir ļoti specifiska honēšanas iekārta cilindrisku plakņu un priekšmetu apstrādei, kas tiek izmantota dzinēju bloku atjaunošanā. Tā ir aprīkota ar specializētu programmatūru un CNC vadību, kas nodrošina augstu precizitāti un kontroli. Galvenie ieguvumi – būtiska ražošanas procesa optimizācija.
“Iekārtā ir pieejami dažādi automātiskie cikli un režīmi, kuru izvēli nosaka algoritmi, nevis cilvēks. Iepriekš, veicot šos darbus manuāli, process bija laikietilpīgs un pastāvēja augsts brāķa risks, kas savukārt prasīja korekciju veikšanu un papildu darbu. Tagad process ir krietni vairāk automatizēts un mazāk atkarīgs no cilvēka darba,” stāsta uzņēmuma pārstāvis.
Otra ar Atveseļošanas un noturības mehānisma digitalizācijas atbalsta programmas līdzfinansējumu iegādātā ierīce ir metālapstrādes vertikālās frēzēšanas iekārta ar programmatūru. Viss programmēšanas process notiek datorā, izmantojot klienta iesniegto 3D modeli, bet operators ar programmas palīdzību izveido apstrādes algoritmu, izvēlas nepieciešamos instrumentus un sāk detaļas ražošanu. Tas nodrošina ievērojamu laika ietaupījumu salīdzinājumā ar agrāk izmantotajiem manuālajiem darbagaldiem, kā arī būtiski samazina brāķa apjomu.
“Moderno iekārtu ieviešana ir būtiski uzlabojusi uzņēmuma konkurētspēju. Tagad iespējams piedāvāt klientiem izgatavot detaļas ar augstāku pievienoto vērtību, stingrākām kvalitātes prasībām un precīzākām pielaidēm. Uzņēmums spēj ražot detaļas pat aviācijas nozarei, kur kļūdas nav pieļaujamas un kvalitātes standarti ir īpaši augsti. Tādējādi jaunās tehnoloģijas un programmatūra ļauj apgūt jaunus tirgus un piesaistīt klientus ar augstākām prasībām,” galvenos automatizācijas un digitalizācijas ieguvumus izceļ Lazdiņš.
Tūlītējs pienesums – investīcijas, kas atmaksājas
“PRORING Latvia” ir Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas biedrs, un tas paver plašas iespējas sekot līdzi aktuālajai informācijai par nozares tendencēm un arī atbalsta iespējām. Sadarbība ar nozares profesionāļiem palīdzēja pieņemt lēmumus par attīstības virzieniem.
“Idejas realizācija sākās ar finansējuma piesaisti un projekta apstiprināšanu. Mūsu gadījumā līdzfinansējums veidoja 50 % no kopējām izmaksām, bet pārējo finansējumu nodrošinājām paši. Sākot projektu, pakāpeniski izkristalizējās skaidra vīzija, un, tam noslēdzoties un jau uzsākot ražošanu, bija liels gandarījums par rezultātu. Tas bija ļoti nozīmīgs ieguldījums uzņēmuma izaugsmē,” uzsver uzņēmuma vadītājs.
Pirmais no abiem projektiem tika īstenots salīdzinoši nesen, pagājušajā vasarā, taču ieguvumi bija jūtami gandrīz uzreiz. “Tiklīdz pirmā iekārta bija uzstādīta un darbinieki beiguši nepieciešamās apmācības, uzņēmums varēja nekavējoties sākt ražošanu. Tas ļāva ātri novērtēt praktiskos rezultātus un projekta pienesumu ikdienas darbā. Pozitīvās pārmaiņas novērtēja arī mūsu klienti. Esošie klienti redz uzņēmuma attīstību, jaunu iekārtu ieviešanu un digitalizācijas procesus, kas stiprina uzticību un sadarbību. Vienlaikus šādas pārmaiņas palīdz piesaistīt arī jaunus potenciālos klientus, palielinot uzņēmuma konkurētspēju tirgū,” pieredzē dalās Lazdiņš.
Nākotnes vīzija – cilvēka un tehnoloģiju mijiedarbība
Raugoties nākotnē, uzņēmums plāno turpināt iesākto attīstības ceļu, īpašu uzmanību pievēršot procesu efektivizācijai. Kā nākamais solis jau ir sākta programmēšanas procesu automatizācija ar CNC iekārtām, kur arvien lielāku lomu ieņems mākslīgais intelekts. Tas ļaus būtiski atslogot operatoru darbu un samazināt cilvēcisko kļūdu risku, vienlaikus paaugstinot ražošanas efektivitāti.
Uzņēmums apzinās, ka jaunās tehnoloģijas nozīmē arī nepārtrauktu mācīšanos un attīstību visai komandai. Mākslīgais intelekts netiek uztverts kā pilnīgs cilvēka aizvietotājs, tieši pretēji – būtiski ir saglabāt cilvēka iesaisti un domāšanu visos procesos. Tehnoloģijas tiek izmantotas kā instruments, kas palīdz novērst kļūdas un uzlabot darba kvalitāti, taču to efektīva izmantošana prasa no darbiniekiem augstāku kompetenci un izpratni.
“Uzņēmums turpina attīstīt arī citus virzienus, tostarp strādā pie energoefektivitātes projekta. Tā ietvaros plānots aprīkot ēku ar saules paneļiem, kas ļaus samazināt enerģijas izmaksas un veicināt ilgtspējīgu darbību nākotnē,” piebilst “PRORING Latvia” pārstāvis.
Latvijas uzņēmējiem ir pieejams plašs valsts un Eiropas Savienības finansēts atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, kas apkopots vienotajā uzņēmēju portālā business.gov.lv un tā apakšvietnē liaa.business.gov.lv. Tur uzņēmumi var atrast informāciju par dažādām programmām – no finansējuma inovāciju un jaunu produktu attīstībai, eksporta veicināšanas un starptautiskās sadarbības iespējām līdz grantiem uzņēmumu digitalizācijai, tehnoloģiju ieviešanai un produktivitātes paaugstināšanai.
Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda (NextGenerationEU) Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam budžeta līdzekļiem. Raksta tapšana finansēta ar Atveseļošanas fonda atbalstu, tajā paustie uzskati un viedokļi ir tikai autora(-u) uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas uzskatus un viedokļus. Par tiem nav atbildīga ne Eiropas Savienība, ne Eiropas Komisija.