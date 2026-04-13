Taksometru platforma "Ruut" varētu neatsākt darbību
Taksometru pakalpojumu sniedzējs SIA "Ruut LV" pieļauj iespēju, ka platforma varētu neatsākt darbību, pauda "Ruut LV" dibinātājs un vadītājs Andris Kļavinskis.
"Ruut LV" darbību sāka pērn 27. oktobrī, bet decembra beigās platformas darbība tika apturēta.
Tobrīd kompānijas pārstāvji paziņoja, ka platformas darbība ir apturēta tehnoloģisku izaicinājumu dēļ, lai veiktu būtiskus lietotnes uzlabojumus.
Kļavinskis norādīja, ka "Ruut" patlaban nevar norādīt konkrētu laiku, kad varētu tikt atjaunota pakalpojuma sniegšana.
Vienlaikus viņš atzina, ka uzņēmums izvērtē turpmākās darbības iespējas, vienlaikus pieļaujot to, ka platforma darbību varētu arī neatsākt.
Jau ziņots, ka Rīgā, Jelgavā un Daugavpilī pirmdien vairāki simti taksometru vadītāju protestē pret "Bolt" īstenoto politiku un monopolstāvokli Latvijā.
Satiksmes ministrs Atis Švinka (P) platformā "X" norāda, ka pagājušajā nedēļā viņš iesniedza konkrētus priekšlikumus taksometru jomas sakārtošanai, pie kuriem Satiksmes ministrija (SM) strādā pēdējo pusgadu. Priekšlikumi ietver visiem pieejamākus taksometru pakalpojumus, vienotu licencēšanas sistēmu vienā iestādē un vienu licenci darbībai visā Latvijā, no kā iegūtu arī pašvaldības.
Tāpat priekšlikumi ietver skaidrus un vienotus noteikumus visā valstī, mazāku birokrātisku slogu un izmaksas pārvadātājiem, vienotu informācijas un datu sistēmu, potenciāli jaunu uzņēmēju ienākšanu tirgū, kā arī regulējumu digitālajām platformām, tostarp komisijas griestus 15% apmērā, atzīmē Švinka.
Licencēto pasažieru komercpārvadātāju attīstības asociācijas (LPKAA) valdes priekšsēdētāja Ella Petrova norādīja, ka nozares pārstāvošās asociācijas apmierina priekšlikums par komisijas griestu noteikšanu 15% apmērā. "Realitātē gribētos vairāk, bet šie 15% ir liela piekāpšanās, jo patlaban komisijas maksas veido 30,1%," norādīja Petrova.
Asociācijas ir nosūtījušas ultimātu gan valdībai, gan "Bolt". Taksometru vadītāji valdībai pieprasa vienlīdzīgus nosacījumus visiem tirgus dalībniekiem, algoritmu un aprēķinu caurspīdīgumu, nodokļu taisnīgumu un lokalizāciju, sociālās garantijas un darba drošību, krīzes atbalsta pasākumus un degvielas akcīzes reformu, kā arī regulējuma reformu un valsts kontroli, tostarp izstrādāt vienotu likumu par taksometru komerciālajiem pasažieru pārvadājumiem.
Savukārt "Bolt" taksometru asociācijas pieprasa tarifu pārskatīšanu, tostarp palielināt braucienu tarifus par 40%, ieviest nakts tarifu ar 1,5 koeficientu atbilstoši Darba likuma principiem, kā arī noteikt minimālo brauciena maksu pieci eiro. Vienlaikus nozares pārstāvji pieprasa "Bolt" nodrošināt, ka pārvadātājs pats var izvērtēt brauciena rentabilitāti un pieņemt lēmumu par tā izpildi bez negatīvām sekām platformā, nodrošināt vienlīdzīgus nosacījumus visiem pārvadātājiem, kā arī noteikt "Bolt" komisiju 15% apmērā plus PVN.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Ruut LV" reģistrēts 2023. gada septembrī, un tā pamatkapitāls ir 20 000 eiro. Uzņēmuma kapitālā 66% pieder Kļavinskim, 24% - Aigaram Jermolajevam, bet 10% - SIA "Pumity", kuras patiesais labuma guvējs ir Deniss Orlovs. 2024. gadā "Ruut LV" ieņēmumus no pamatdarbības neguva un strādāja ar 27 135 eiro zaudējumiem.